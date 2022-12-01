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社會 社會焦點 保障人權

壽司郎開吃4小時不付錢！大媽挑3餐廳狂嗑8378元　吃霸王餐下場曝

▲身穿粉紅色上衣、專吃霸王餐的大媽吃白食過程全遭店內監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北惡名昭彰的楊姓大媽出獄後，再度前往3間知名餐廳白吃白喝。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名59歲的楊姓大媽經常鎖定高檔餐廳吃霸王餐、搭霸王車，今年又到日式海鮮串燒店白吃3100元、南洋沙鍋餐廳白吃2889元，還在壽司郎開吃4小時，積欠店家1790元，結帳時仍直接雙手一攤說「我沒錢」，受害店家只能無奈報警。台北地院審理，依犯詐欺取財罪，合併處5月徒刑，可易科罰金15萬元。另拘役60日，可易科罰金6萬元。

判決指出，楊婦領有身心障礙證明，今年5月又叫計程車，從新北土城坐到台北松山區，卻不願付車費495元。同月13日楊婦前往「歐買尬日式海鮮串燒店」狂吃3100元餐點，隔天又到「忻殿堂」點餐2889元，7月再到「壽司郎」從下午2點多開吃4個小時，點了34盤迴轉壽司後，還享受了甜點、飲料，共吃了1790元，通通都不付錢，3家餐廳含服務費共損失8378元，店員們直到結帳時才發現受騙，憤而報警。

台北地院審理，認為楊婦今年2月才剛因前案服刑完畢，出獄後又再犯，對刑罰反應力薄弱，她雖罹有精神病，經醫院鑑定，疑似有妄想狀態，整體認知功能也屬中下程度，但犯案時行為能力並未明顯減損，依犯詐欺取財罪，合併執行5月徒刑，可易科罰金15萬元。另拘役60日，可易科罰金6萬元，全案還可上訴。

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