曾通報10次家暴！三重婦受不了持雙刀弒夫　伴屍1小時自首遭羈押

▲婦人不堪長期被家暴，憤而持雙刀殺死丈夫。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳雕文、劉人豪／新北報導

新北市三重區一名63歲季姓婦人疑不堪丈夫長期家暴，30日凌晨1時許，趁丈夫熟睡之際，手持菜刀、水果刀，朝對方頸部、胸口猛刺，丈夫倒臥血泊失去生命跡象。季婦犯案伴屍約1小時後報警自首，警方帶回依殺人罪偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押，新北地院裁准羈押。

據了解，季婦與74歲范姓老翁結婚多年，育有2名子女，平日子女居住外地，該夫妻住在重陽路二段某公寓。由於范男平日酗酒，酒後常會用粗魯言語辱罵妻子，不但懷疑妻子不忠，甚至出手毆打，季婦不堪家暴，屢屢報警求救，轄區警方協助季婦於數週前成功申請保護令。

▲鑑識人員到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

雖有保護令，但由於范男出言威脅，且季婦年事已高，難以找房改住他處，只好忍氣吞聲，持續與丈夫同住。

11月29日晚間，范男又因酗酒，不斷出聲辱罵妻子，季婦不堪長期家暴折磨，凌晨1時許，趁丈夫躺在床上熟睡時，手持菜刀、水果刀，朝范男頸部、胸口猛刺。季婦犯案後陪伴丈夫遺體約1小時後，自行打電話報警，聲稱自己殺死丈夫。警方獲報到場，發現范男已躺臥血泊明顯死亡，立即封鎖現場並將季婦上銬帶回偵辦，依殺人罪嫌移送。

新北市家防中心主任許芝綺表示，季姓婦人有10次家暴通報紀錄，且季婦在新竹縣的親友家及三重家之間多次往返跟居住，所以兩縣市的社工共同合作維護季婦的人身安全，包括討論安全計畫、經濟輔助等需求、住所的安排、親友的資源，以及未來的規劃跟發展，同時也結合警政單位申請保護令，約制、告誡范翁不可再有暴力行為發生。

檢方複訊後，昨(30日)深夜向法院聲請羈押，新北地院審理後，裁准季婦羈押未禁見。