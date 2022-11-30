曾涉假球案！前職棒球星吳俊賢朝友人住家開5槍　判決出爐

▲前職棒球員吳俊賢跑到友人公司潑紅漆、撒冥紙，遭依違反社維法裁處。（圖／記者張君豪翻攝）



記者黃資真／台北報導

前職棒球員吳俊賢1997年涉及「黑鷹事件」打假球案，遭判刑7月，今年2月6日他凌晨跑去朋友公司潑漆，追討700萬債款，事後不滿被扭曲成借錢不成，又到友人住處開槍，再到警局自首。台北地院日前依非法持有手槍罪，判處3年8月，併科罰金5萬元，另依恐嚇危害安全罪判處4月，得易科罰金。

現年51歲的吳俊賢曾是中華職棒「時報鷹」的捕手，1997年因涉入集體打假球簽賭案遭到終身禁賽，法院判刑7月、緩刑2年，斷送職棒生涯，吳俊賢轉到台南開海產店，卻2度被逮到酒駕。

今年2月6日凌晨2時許，吳俊賢為了追討債務，跑到友人辦公室潑紅漆、撒冥紙，遭警方依違反《社會秩序維護法》裁處。但吳俊賢不滿事件被扭曲成「借錢不成報復」，懷疑是友人亂放話，同月22日持槍朝友人住處連開5槍，之後帶著1把槍、5顆子彈到派出所投案。

台北地院審酌吳俊賢正值壯年，無視政府嚴格管制槍彈之政策，漠視法律禁令，對社會治安具有負面影響，僅因金錢糾紛，即心生不滿，無視法紀、明目張膽地於住宅區持本案槍彈朝民宅大門射擊，嚴重影響社會治安、公然挑戰法秩序，考量吳俊賢犯案後自首，坦承所有犯行，因此依非法持有手槍罪處3年8月，併科罰金5萬元，罰金如易服勞役，1000元折算1日；另又犯危害安全罪處4月，得易科罰金。

▲吳俊賢又跑到友人住處開槍，事後帶槍到派出所投案。（圖／記者邱中岳翻攝）