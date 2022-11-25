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4.3萬學子赴海外研修　教長鼓勵：勇敢邁向世界打開眼界

▲▼4.3萬學子赴海外研修，潘文忠鼓勵學子，要勇敢邁向世界打開眼界。（圖／記者許敏溶攝）

▲4.3萬學子赴海外研修，潘文忠鼓勵學子，要勇敢邁向世界。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部為鼓勵青年學子出國研修或至國外專業實習，從96年起推動學海計畫，累計受惠學生已達超過4.3萬人，獲補助學生前往國家多達85國，教育部長潘文忠今（25日）勉勵學子，很多學生因為出國開了眼界，人生有了新體驗，覺得台灣是最好，鼓勵青年學子要勇敢踏出腳步、邁向世界，才會珍惜台灣。

教育部從96年起推動學海計畫，歷年累計受惠學生達到4萬3410名，獲得補助學生前往國家多達85國，教育部在今天邀請學海計畫的學生代表到場分享海外研修與實習成果，學生赴國外研習的專業領域不同，共同點都是在全球新冠肺炎疫情肆虐下前往國外就學或實習。

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▲▼4.3萬學子赴海外研修，潘文忠鼓勵學子，要勇敢邁向世界打開眼界。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠（中）和學海計畫的學子合影，鼓勵學子要勇敢邁向世界、打開眼界。（圖／記者許敏溶攝）

教育部長潘文忠今天也到場，頒獎給參與學海計畫的師生，潘文忠表示，看得出來年輕學子想看看台灣以外的世界面貌，學海計畫讓很多學生走出國門，到海外研修或實習的過程中，不僅打開眼界，人生也有了深刻體驗，鼓勵學子們勇敢踏出腳步、邁向世界，相信多看看台灣以外的世界，也會更珍惜現在的台灣。

今天現場也邀請參與學海計畫的學生進行經驗分享，中台科技大學醫學檢驗生物技術系王資晴，利用109年學海築夢計畫赴美國佛瑞斯諾行動醫療團隊實習，王資晴指出，因為疫情緣故，行動醫療團義診更顯重要，現場實習內容包含疫苗注射、衛教宣導等，例如以英語，甚至西班牙語對年幼學童進行眼科檢查。經由實習經驗，體認完善的醫療有賴於積極團隊合作，也讓她在團隊合作中學會虛心接受批評並從中改進。

▲▼4.3萬學子赴海外研修，潘文忠鼓勵學子，要勇敢邁向世界打開眼界。（圖／記者許敏溶攝）

▲王資晴在美國行動醫療團實習，協助孩童視力檢查。（圖／教育部提供）

此外，國立嘉義大學木質材料與設計學系林育廷，透過108年學海飛颺計畫補助，前往法國南特高等木業學院研修國際木材貿易課程，該校是法國木材加工工業的重鎮，因為疫情關係，林育廷是課堂上唯一的亞洲人，林育廷認為，藉由研修課程體驗法國學生在課堂上對知識的思辨與討論，經由理性辯論激盪出多元的火花，也因為疫情關係，見識到法國文化底蘊、獨立思考與批判精神。

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