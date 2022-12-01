北京增5043例創新高　多區宣布「無社會面活動人員」免每日PCR

▲北京疫情持續擴散。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京疫情快速蔓延，11月30日激增陽性感染者5043例，創下新高，11月累計病例超過3.5萬例。不過，北京多區宣佈放寬防疫規定，沒有「社會面」活動人員不外出的話，例如長期居家的老人等，可以不用每天參加核酸（PCR）檢測。

北京朝陽、通州、石景山、順義、大興等多區相繼發佈通知，進一步優化核酸檢測服務，有針對性地對部分群體實行免檢，推行「願檢盡檢」，具體包括長期居家老人、3歲以下嬰幼兒、在家上網課學生等無社會面活動的人員，如無外出需求可以不參加每日核酸檢測。

朝陽區在防疫記者會上指出，此舉不僅可減少傳播的風險，也能有效節約資源，後續將根據實施效果進行動態完善。實際上，大陸多地近日相繼放寬核酸規定，包括北京、廣東廣州部分區域、河南鄭州、山西太原、黑龍江哈爾濱等等。

據官方通報，北京11月30日新增1023例本土確診病例和4020例無症狀感染者，包含37例無症狀感染者轉確診病例；無新增疑似病例；4650例隔離觀察人員、356例社會面篩查人員；治癒出院326例，解除醫學觀察的無症狀感染者848例。

▲大陸多地相繼放寬核酸檢測規定。（圖／路透社）

大陸方面，11月30日新增本土陽性病例3萬5800例。本土確診新增4080例，分別是廣東1599例、北京1023例、山西215例、重慶206例、四川170例、雲南103例、浙江93例、黑龍江89例、內蒙古76例、河南75例、福建65例、遼寧53例、陝西46例、山東42例、江蘇34例、海南29例、湖南26例、貴州24例、上海23例、新疆21例、湖北19例、吉林18例、河北16例、廣西5例、青海5例、安徽2例、西藏2例、天津1例。

本土無症狀患者新增3萬1720例，分別是重慶6433例、廣東6315例、北京4020例、山西2123例、四川1244例、新疆968例、雲南857例、廣西751例、天津720例、吉林714例、陝西686例、黑龍江666例、湖北658例、青海641例、山東605例、遼寧507例、江蘇487例、甘肅471例、河北436例、寧夏431例、河南366例、安徽291例、湖南278例、內蒙古258例、浙江201例、上海174例、貴州141例、福建119例、江西81例、海南62例、西藏12例、兵團4例。