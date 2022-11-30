莫德納BA.5疫苗211萬劑「全數到貨」　至今僅接種20.8萬劑

▲BA.5莫德納次世代疫苗，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，第三批莫德納次世代BA.5雙價疫苗79.6萬劑今晚抵台，目前BA.5疫苗叫貨已經全數到貨，累積211萬劑。指揮中心統計BA.5疫苗至目前累積20.8萬人接種，剩餘庫存還多達180萬劑，後續在12月2日起將開放國小兒童作為追加劑施打，也將安排進入校園接種。

指揮中心今(30)日表示，今(2022)年採購之第三批Moderna次世代 BA.4/5雙價疫苗79.6萬劑，將於今日晚間抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供民眾接種追加劑使用。本批效期至2023年5月10日。

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指揮中心指出，迄今次世代雙價疫苗共511.31萬劑到貨，分別為BA.1雙價疫苗299.99萬劑及BA.4/5雙價疫苗211.32萬劑。

指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心向廠商叫貨的BA.5疫苗已經全數到貨，統計目前累積接種20萬8933人，包含最新到貨在內，國內還有180萬餘劑庫存，後續會視接種情形評估叫貨。

談到接種情況，莊人祥表示，估計校園接種還會有一波BA.5疫苗接種，國高中的部分，有12縣市從11月下旬到12月陸續展開接種，沒有規劃校園接種縣市則是讓學生各自到醫療院所施打；此外，指揮中心規劃12月2日起，開放6歲至11歲兒童接種BA.5次世代疫苗作為追加劑，也正規劃該族群的校園施打安排。

根據指揮中心資料，我國與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗。今年到目前為止累積到貨1474.91萬劑（含原始株疫苗963.6萬劑以及雙價疫苗511.31萬劑），剩餘約500萬劑的額度如何處理？莊人祥表示，正在和廠商協商，預期會挪到明年額度。

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