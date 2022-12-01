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2024總統選戰　沈富雄先預言「侯友宜會贏」

▲▼新北市長侯友宜連任成功，大勝對手超過40萬票。投票結果大致底定後，侯友宜來到開票現場發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜連任成功，大勝對手超過40萬票。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一剛落幕，各方已為2024總統大選摩拳擦掌。民進黨前立委沈富雄分析《ETtoday新聞雲》民調，並斷言連任成功的新北市長侯友宜若對上民進黨呼聲最高的副總統賴清德，將由侯友宜取得勝利。

沈富雄指出，《ETtoday新聞雲》做的民調結果為侯友宜35.4％、賴清德29.4％、柯文哲23.2％，推算為得票率則是侯友宜40.2％、賴清德33.4％、柯文哲26.4％，而這次台北市長三腳督的得票率是蔣萬安42.2％、陳時中31.9％、黃珊珊25.1％，兩者相比，非常神似，侯友宜比蔣萬安少2個百分點，賴清德比陳時中多1.5個百分點，柯文哲比黃珊珊多1.3個百分點，不但高低排序一樣，而且三方各自的差距僅在1.3～2.0個百分點，極具參考價值。

沈富雄分析，這次市長選舉，所有高手一開始都認定黃珊珊珊是藍的，黃、蔣的票源高度重疊，只要黃超過20%，蔣就危險了，前台北市長郝龍斌率先表達此種憂心，其餘藍營高人一一跟進，綠營亦作如是觀，因此選戰前半段，綠營拼命拱黃抑蔣，等到發現錯誤改打黃，已經來不及了。

沈富雄提到，資深媒體人周玉蔻對陳時中提三問，其中一問就是「你的團隊一直説黃珊珊拿到的是藍營的票，到底是發生什麼事？」其實，不只是陳時中團隊錯了，大家都錯，而從民調來看，三黨的比例雖與市長選舉極度神似，卻大異其趣，侯柯的票源是重疊的，但這不表示柯分了侯的票，因為侯的盤是穏固的，柯的則是相對游離的，而且侯大於柯，只有棄柯保侯，不會有棄侯保柯，除此之外，傳統的棄保是棄三保二成一，2024年是棄三歸一，侯選得會比蔣輕鬆。

沈富雄在《嗆新聞》更表示，侯友宜會勝出總統大選，國民黨在南部最弱，但他在南部相對不弱，他的警察生涯在南部根基深厚，只要一出來票就自然跑出來，這是藍營其他人沒有的基礎；而在北部，北港溪以北現在一遍藍，那就不用煩惱，另外，不可忽略的，當初新北侯友宜跟蘇貞昌在選，沒人看好，結果選得這麼好，他的那一套沒人學得來。

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