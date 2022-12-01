總統大選侯友宜贏面大？　郭正亮：若國民黨發生「這事」2024輸一半

▲新北市長侯友宜連任成功，大勝對手超過40萬票。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於2024總統大選，前立委郭正亮表示，國民黨最有贏面的候選人是新北市長侯友宜，但國民黨若突然宣布明年3月要完成人總統選提名，那國民黨就會大亂，在2024「輸一半」；那如果是順其自然，到明年5、6月再完成提名，就會比較有利侯友宜。

郭正亮昨日在網路節目《下班瀚你聊》中指出，國民黨最有贏面的候選人是侯友宜，侯友宜在民進黨淺綠中有將近20％的票，因為他對兩岸的議題幾乎沒有著墨，連九二共識都沒有明確表態過，國民黨的本土台派非常鮮明。

郭正亮說明，侯友宜在這次九合一大選中大敗民進黨候選人林佳龍近46萬張票，代表國民黨的深藍已經認可侯友宜，認為要先把政權拿回來再說。而從這次大選得票率中可發現，選民已經不在意侯要不要選總統，不然他不可能有這麼高的得票率，因為林佳龍已經一直講說他要選總統了，結果他還能贏比上次2018大選更多。

主持人黃暐瀚表示，13個月後就要選總統了，大概明年5月就差不多會知道誰要出來選了。對此，郭正亮提醒，如果國民黨突然公布總統提名要在明年3月完成，那國民黨這個局就亂，那如果是順其自然，譬如到5、6月再完成提名，就會比較有利於侯友宜。

「朱立倫只要說3月要搞定提名，那國民黨就亂了。」郭正亮直言，2020年國民黨將總統提名搞到7月就已經大亂了，如果這次在明年3月就先公布提名順序，更會讓局勢大亂，大亂後要喬很多事情，侯友宜就不方便出來選，因為過年是明年1月21日，假如3月要舉辦初選民調，總要先活動一下，大約2月就要宣布了，這對很多人來講，就會覺得怎麼那麼急。