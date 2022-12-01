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社會 社會焦點 保障人權

她走斑馬線「頻頻回頭看」　仍遭三寶無情衝撞　

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市蘆竹區日前發生一起車禍，一名女子走斑馬線過馬路時，頻頻回頭察看有沒有車輛要轉彎，整個過程非常小心，不料她最後仍被一輛白色休旅車撞上，所幸她及時閃避，沒有造成嚴重傷害，其他網友看了影片後表示「又要怪a柱了」、「台灣行人真的可憐啊」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」貼出這一起車禍畫面，事件發生在桃園蘆竹中正路、忠孝西路路口，一名身穿藍色上衣的女子正在通過斑馬線，期間頻頻回頭注意是否有來車，不料下一秒有一輛休旅車直接轉彎，沒有減速也沒有打算禮讓，當場與女子發生碰撞。

▲▼閃避技能點滿！她走斑馬線「頻往右看」 仍遭左轉車擦撞。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲女子走斑馬線過馬路，遭一輛休旅車轉彎擦撞。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

所幸女子被撞上之前，有發現休旅車未減速，稍微往後退了一步，休旅車駕駛發現撞到人，也立刻踩剎車，未造成嚴重傷害。桃園警方獲報趕到後，對雙方進行酒測，兩人酒測值皆為零，至於女子因車輛衝擊，導致右腳有擦挫傷，送醫後已無大礙。

影片一出立刻引發網友熱議，有人說「我前天也是這樣，台灣行人真的沒路權」、「很多人開車觀念都有待加強」、「又要怪a柱了」、「轉彎都不看路，不知道轉彎車要禮讓行人嗎」、「這種角度我就不信沒看到」、「太誇張了吧，還好行人有注意」、「不論如何小心都沒用，慘啊。」

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