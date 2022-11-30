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大陸 大陸焦點 特派現場

哀悼江澤民！央視主播領帶立刻藍變黑　陸多款APP自動轉黑白

▲▼2022.11.30江澤民今下午四點半過世消息發布後，央視主播從五點開始立刻換上黑色系衣服 。（圖／翻攝 央視）

▲江澤民11/30過世消息曝光後，央視於晚間6點正式發佈消息 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民今（30）日於上海病逝，享耆壽96歲。消息大約於四點半曝光後，當時官媒《央視》主播本來打上藍色領帶，到了5點新聞播報時立刻換上黑色領帶。另外，今晚七點的新聞聯播也從半小時延長到68分鐘，雙主播身穿黑色服裝，聲音語調十分緩慢哀戚。包括大陸其他互聯網平台，淘寶、京東、美圖秀秀等知名APP自動轉成黑白，集體悼念江澤民。

大陸官方於下午4點半發出重磅訊息，中共前領導人江澤民因患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。消息曝光後，大陸各界第一時間透過各種方式進行悼念。

▲▼ 江澤民去世，央視主播立刻換裝 。（圖／翻攝 央視、大陸APP）

▲ 江澤民去世消息於4點半曝光，央視主播5點播報立刻換黑色系領帶。（圖／翻攝 央視）

消息來得突然，當時大陸官媒《央視》下午4點半還在播報其他新聞，男主播身穿黑外套，打的卻是藍領帶，也沒有任何插播江澤民逝世的快訊。等到5點新聞播報，主播還是同一人，領帶立刻換成黑色。

《央視》一直到晚間6點才正式曝光江澤民逝世消息，一開始先播放將黑白大頭照，搭配大誒1分多鐘哀傷音音樂。接著發領導人過世訊息，介紹江澤民一生經歷和政績，以及後續治喪委員會名單。

▲▼2022.11.30江澤民今下午四點半過世消息發布後，央視主播從五點開始立刻換上黑色系衣服 。（圖／翻攝 央視）

▲央視新聞聯播畫風黑白色系，主播表情語調緩慢哀傷。（圖／翻攝 央視）

到了晚間全大陸新聞聯播時間，以往女主播穿著較鮮艷外套，今天雙主播表情凝重，同時換上黑色系衣服。男主播潘濤特地打上黑色領帶，女主播寶曉峰播報時語速變慢，並且預告今晚節目播出有68分鐘，《央視》接著開始播放江澤民黑白照片，搭配大約1分多鐘的哀悼音樂。

音樂結束後，由潘濤播報「告全黨全軍全國各族人民書」全文，主要介紹江澤民生平事蹟以及政治功勞，最後不忘擁護習近平，播報時他強調，「我們一定要更加自覺地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍....。」

▲▼ 江澤民去世，央視主播立刻換裝 。（圖／翻攝 央視、大陸APP）

▲▼ 江澤民去世，央視主播立刻換裝 。（圖／翻攝 央視、大陸APP）

▲ 江澤民去世消息曝光後，大陸多款知名APP也轉成黑白色系哀悼。（圖／翻攝 大陸淘寶、京東、美圖秀秀）

除了官媒有哀悼，大陸許多互聯網頁面立刻調成黑白色。另外，手機多款知名APP，像是天貓、淘寶、京東、美圖秀秀也自覺轉成黑白頁面。

大陸官方也宣佈自告全黨全軍全國各族人民書發佈之日起到江澤民追悼大會舉行之日，北京天安門、新華門等地降半旗。《東森新媒體ETtoday》記者第一時間前往天安門廣場，人民大會堂主旗已經降下半旗，周邊所有輔旗正在撤下，大約一個多小時後，人民大會堂周邊旗桿全部淨空。

官方也宣佈自告全黨全軍全國各族人民書發佈之日起到江澤民追悼大會舉行之日，北京天安門、新華門等地降半旗。《東森新媒體ETtoday》記者第一時間前往天安門廣場，人民大會堂主旗已經降下半旗，周邊所有輔旗正在撤下，大約一個多小時後，人民大會堂周邊旗桿全部淨空。

▼大陸官方宣布江澤民過世，北京人民大會堂立刻降半旗 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼大陸官方宣布江澤民1130過世，人民大會堂消息公布後立刻降半旗 。（圖／記者任以芳攝）

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