　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

早餐吃膩三明治！KKLife肉捲、咖哩派火速上桌擄獲懂吃老饕

▲▼kkLife早餐異饗曲,KKLife,早餐,早餐異饗曲,早餐吃什麼,KKLife日式豚燒咖哩派。（圖／記者黃克翔攝）

▲一日之計在於晨，方便準備又美味的早餐是上班族的救星。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

一日之計在於晨，你的「一日之計」都怎麼開始？「早餐吃什麼？」是每天早上眼睛一睜開就會浮現在腦海中的大哉問，思來想去發現早餐的外食選擇其實並不多，不是超商的三明治、飯糰，就是早餐店的鐵板麵、蛋餅、蘿蔔糕⋯⋯，吃來吃去都是差不多的味道，但總是想睡到最後一秒的上班族們想要一些快速便利又有新鮮感的早餐選擇其實沒那麼難，KKLife的鹹派和捲類商品，只要放進微波爐、氣炸鍋，不用15分鐘就可以輕鬆開啟活力滿滿的早晨，在家吃、帶著走都方便。

KKLife為「碁富食品」35年專業冷凍食品製造廠旗下品牌，因應現代人生活型態及家庭結構轉變，研發出最符合消費者需求，便利、高品質且多元的品項，既然早餐不能少，那就讓早餐變得更迷人！KKLife的捲類商品和派類商品只要加熱就能吃，口味變化多元，不僅為忙碌的上班族省去不少時間，更是許多零廚藝者的救星，就算趕著出門也可以直接帶進辦公室微波加熱，不怕通勤路程讓早餐冷掉走味。

▲▼kkLife早餐異饗曲,KKLife,早餐,早餐異饗曲,早餐吃什麼,KKLife日式豚燒咖哩派。（圖／記者黃克翔攝）

▲KKLife經典漢堡牛肉捲。

▲▼ KKlife冷凍食品拍攝 。（圖／記者黃克翔攝）

▲KKLife陽光香草豬肉捲。

捲類商品一直都是KKLife的熱賣品項，根據品牌統計，一個月賣掉的捲類商品可以疊起12座101大樓！近期更推出新口味「陽光香草豬肉捲」跟「經典漢堡牛肉捲」，「陽光香草豬肉捲」選用脂肪低、肉質細嫩的豬前腿肉，內餡搭配蛋酥並以香料提味，麵皮口感Q彈不軟爛，還有豐富麵香和起司香氣，大口咬下飽滿紮實的餡料，根本幸福感爆棚；「經典漢堡牛肉捲」則以牛絞肉、番茄醬、酸黃瓜等復刻經典美式牛肉漢堡滋味，內餡滋味豐富、香氣十足，滿足想吃漢堡又怕一早太heavy的心情！且食材皆不添加甜味劑、防腐劑、味精及人工色素，讓全家人都吃得安心。

▲▼ KKlife冷凍食品拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲KKLife日式豚燒咖哩派。

▲▼ KKlife冷凍食品拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

KKLife以符合都會生活的產品特性深受消費者喜愛，也是注重食安問題跟追求高品質冷凍食品的消費者們的心頭好，其中鹹派商品更是回購率高達九成的夯品，使用紐西蘭天然奶油製成的香酥餅皮並撒上香料，奶香濃厚、外酥內軟，用料豐富且口感紮實，平日上班前當早餐或是週末假日來場居家早午餐，端上KKLife的鹹派都能讓餐桌上充滿新鮮感和儀式感，最新推出的日式豚燒咖哩派為咖哩風味，內餡有馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥等與切丁後腿豬肉，加上香料點綴突顯咖哩風味，口感與香氣都層次十足，且口味清香不辣，大人小孩都能吃，堪比餐廳級的鹹派美味，擄獲更多懂吃老饕的胃，也為你的早餐時刻加分。

▲▼KKlife冷凍食品。（圖／記者黃克翔攝）

▲商品包裝為小包裝，符合現代人需求。

KKLife超懂現代人的心，以顛覆傳統的「早餐異饗曲」概念，傳遞給大眾不一樣的早餐新體驗！不僅產品種類選擇多，口味豐富多樣，這次推出捲類、派類新口味帶給消費者更新鮮滿足的飲食饗宴，另外KKLife也貼心的考慮到，為符合小家庭趨勢，商品包裝改為一袋三入，不怕佔據冰箱空間，更不用擔心一次買一大袋吃不完。KKLife新品上市祭出優惠活動，官網、實體門市、momo購物網、蝦皮及ETMall東森購物網等都可以購買，想為你的早餐時光來點變化？把握時間把KKLife帶回家。

►KKLifeＸ紅龍食集官網

►momo購物網

►蝦皮購物

►ETMall東森購物網

ET快訊
朱俐靜追思會佈置曝光　好友Lulu率先抵會場弔唁
LIVE／朱俐靜驟逝追思會　演藝圈好友齊送最後一程
正妹老師下課大解放！　「超兇雪乳」比基尼快撐不住
焦糖操刀空戰「加速陳時中GG？」　他曝致命錯誤
為撿彈出窗外AirPods墜樓身亡！他桌上還留著「玩一半的手
菅義偉憔悴：想和安倍呼吸相同空氣　主播哭到問不下去
澎恰恰驚傳「住家遭法院查封」！　經紀人低調回應了
快訊／台股跌逾150點！　台積電下跌7.5元至463元

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

KKLife米漢堡2.0！青花椰米餅美味升級　玩轉食尚抓住你的胃

每天都該「肌」動一下！營養師：餐餐來點20g

限時9天！超商「9大咖啡飲品優惠」來了　大杯燕麥拿鐵下殺53元

早餐吃膩三明治！KKLife肉捲、咖哩派火速上桌擄獲懂吃老饕

漁業署長親站台+王令麟加碼挺　東森農場開賣龍虎斑、午仔魚狂銷千組

「身體會告訴你該吃什麼」　以健康食材調養家人身心、找回慢活人生

超狂！大人系零酒精「酒香牛肉堡」來了　加碼吃脆薯沾啤酒燒烤醬

【廣編】北台灣最火熱點！夏季限定首發到桃園青埔　萬件好康隨抽隨中

【廣編】台灣飛人陳信安　教戰「關鍵保養」守則維持最佳狀態

夏天就需要這一杯！超商開賣「8元冰塊杯」　飲料任2件最低0元

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

狂問吉娃娃「你寂寞嗎？」　第5次怒了嚇壞網：超吉兇

正妹算帳飆速按計算機！ 網驚：我連數字都沒看完

每天都該「肌」動一下！營養師：餐餐來點20g

限時9天！超商「9大咖啡飲品優惠」來了　大杯燕麥拿鐵下殺53元

早餐吃膩三明治！KKLife肉捲、咖哩派火速上桌擄獲懂吃老饕

漁業署長親站台+王令麟加碼挺　東森農場開賣龍虎斑、午仔魚狂銷千組

「身體會告訴你該吃什麼」　以健康食材調養家人身心、找回慢活人生

超狂！大人系零酒精「酒香牛肉堡」來了　加碼吃脆薯沾啤酒燒烤醬

【廣編】北台灣最火熱點！夏季限定首發到桃園青埔　萬件好康隨抽隨中

【廣編】台灣飛人陳信安　教戰「關鍵保養」守則維持最佳狀態

夏天就需要這一杯！超商開賣「8元冰塊杯」　飲料任2件最低0元

未來褲美學！流行時尚界奧斯卡也認可！

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

家中驚見圓柱體砲彈！　竟是天兵老公金門撿回家收藏...一放50年

每天都該「肌」動一下！營養師：餐餐來點20g

曾獲日本雜誌「滿座冰室」肯定！招牌牛奶冰零死角被芋泥山填滿　

《社內相親》辦公室戀情爆紅！「6成男女都幻想過」　打死不公開原因曝

周玉蔻怒了！狠嗆「焦糖哥哥」空戰個頭　「先好好讀幾本書再說」

小王太飢渴！人妻「視訊洗澡」止餓　他幻想壞壞喊：餵飽你

IKEA絕版品「百元有找」單品大公開　最低9元起超好買！

飛天柯基警自酸「違停舉發遶境」　全台網友敲碗：調來我這裡

台南開基開山宮　百年神像失而復得回娘家

長髮妹衝浪回岸滑倒重摔　帥不過3秒教練嚇到跳起來

消費熱門新聞

明天搶！全家連3天咖啡買1送1

9大速食店最新優惠懶人包

摩斯新品上市！限時3天地瓜薯+冰紅茶優惠

年銷一億個包裝麵包之王！烘焙名師公開「究極」的美味秘密

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

限時9天！超商9大咖啡飲品優惠來了

換季童過敏家長好煩抗敏從吃做起

玉山U Bear卡＋「月購月有利」雙重回饋！

KKLife肉捲、咖哩派擄獲懂吃老饕

超商8元冰塊杯！飲料任2件最低0元

超商連3天「咖啡、私品茶買1送1」　

大人系零酒精「酒香牛肉堡」來了！

未來褲美學！流行時尚界奧斯卡也認可！

超商最新「蒙布朗霜淇淋」1門市搶吃

更多熱門

相關新聞

醫自豪問診1關鍵秒知健康　國小妹「1問句」踢鐵板

醫自豪問診1關鍵秒知健康　國小妹「1問句」踢鐵板

兒童內分泌科醫師黃世綱不僅在實體醫院給予孩子健全的照顧，在臉書更不時分享知識，替父母們衛教。不過，醫師昨（7）分享了一則自己去校園協助疫苗注射時，問診遇到的趣事，結局更是讓醫師又尷尬又好笑。網友們更直呼，「太可愛了。」

「6種NG早餐」一圖看！穀片比火腿還地雷

「6種NG早餐」一圖看！穀片比火腿還地雷

「藍營一姊」秀超養生早餐　4千網友跪求直播

「藍營一姊」秀超養生早餐　4千網友跪求直播

台式飯糰的精髓是誰?網友齊推它

台式飯糰的精髓是誰?網友齊推它

潔西卡私房早餐、「變白皙」果汁一次公開

潔西卡私房早餐、「變白皙」果汁一次公開

關鍵字：

KKLife早餐異饗曲KKLife早餐早餐異饗曲早餐吃什麼KKLife日式豚燒咖哩派KKLife陽光香草豬肉捲KKLife經典漢堡牛肉捲

讀者迴響

熱門新聞

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

報出特殊姓氏「總被誤認是暱稱」！女星無奈用掰的

半個台灣有感　07：41規模4.6地震

準岳父提「入贅送600坪土地」　網見2字急搖頭

陳時中今辭衛福部長　內定薛瑞元接任

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面