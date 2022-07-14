早餐吃膩三明治！KKLife肉捲、咖哩派火速上桌擄獲懂吃老饕

▲一日之計在於晨，方便準備又美味的早餐是上班族的救星。（圖／記者黃克翔攝，下同）



消費中心／綜合報導

一日之計在於晨，你的「一日之計」都怎麼開始？「早餐吃什麼？」是每天早上眼睛一睜開就會浮現在腦海中的大哉問，思來想去發現早餐的外食選擇其實並不多，不是超商的三明治、飯糰，就是早餐店的鐵板麵、蛋餅、蘿蔔糕⋯⋯，吃來吃去都是差不多的味道，但總是想睡到最後一秒的上班族們想要一些快速便利又有新鮮感的早餐選擇其實沒那麼難，KKLife的鹹派和捲類商品，只要放進微波爐、氣炸鍋，不用15分鐘就可以輕鬆開啟活力滿滿的早晨，在家吃、帶著走都方便。

KKLife為「碁富食品」35年專業冷凍食品製造廠旗下品牌，因應現代人生活型態及家庭結構轉變，研發出最符合消費者需求，便利、高品質且多元的品項，既然早餐不能少，那就讓早餐變得更迷人！KKLife的捲類商品和派類商品只要加熱就能吃，口味變化多元，不僅為忙碌的上班族省去不少時間，更是許多零廚藝者的救星，就算趕著出門也可以直接帶進辦公室微波加熱，不怕通勤路程讓早餐冷掉走味。

▲KKLife經典漢堡牛肉捲。



▲KKLife陽光香草豬肉捲。



捲類商品一直都是KKLife的熱賣品項，根據品牌統計，一個月賣掉的捲類商品可以疊起12座101大樓！近期更推出新口味「陽光香草豬肉捲」跟「經典漢堡牛肉捲」，「陽光香草豬肉捲」選用脂肪低、肉質細嫩的豬前腿肉，內餡搭配蛋酥並以香料提味，麵皮口感Q彈不軟爛，還有豐富麵香和起司香氣，大口咬下飽滿紮實的餡料，根本幸福感爆棚；「經典漢堡牛肉捲」則以牛絞肉、番茄醬、酸黃瓜等復刻經典美式牛肉漢堡滋味，內餡滋味豐富、香氣十足，滿足想吃漢堡又怕一早太heavy的心情！且食材皆不添加甜味劑、防腐劑、味精及人工色素，讓全家人都吃得安心。

▲KKLife日式豚燒咖哩派。

KKLife以符合都會生活的產品特性深受消費者喜愛，也是注重食安問題跟追求高品質冷凍食品的消費者們的心頭好，其中鹹派商品更是回購率高達九成的夯品，使用紐西蘭天然奶油製成的香酥餅皮並撒上香料，奶香濃厚、外酥內軟，用料豐富且口感紮實，平日上班前當早餐或是週末假日來場居家早午餐，端上KKLife的鹹派都能讓餐桌上充滿新鮮感和儀式感，最新推出的日式豚燒咖哩派為咖哩風味，內餡有馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥等與切丁後腿豬肉，加上香料點綴突顯咖哩風味，口感與香氣都層次十足，且口味清香不辣，大人小孩都能吃，堪比餐廳級的鹹派美味，擄獲更多懂吃老饕的胃，也為你的早餐時刻加分。

▲商品包裝為小包裝，符合現代人需求。



KKLife超懂現代人的心，以顛覆傳統的「早餐異饗曲」概念，傳遞給大眾不一樣的早餐新體驗！不僅產品種類選擇多，口味豐富多樣，這次推出捲類、派類新口味帶給消費者更新鮮滿足的飲食饗宴，另外KKLife也貼心的考慮到，為符合小家庭趨勢，商品包裝改為一袋三入，不怕佔據冰箱空間，更不用擔心一次買一大袋吃不完。KKLife新品上市祭出優惠活動，官網、實體門市、momo購物網、蝦皮及ETMall東森購物網等都可以購買，想為你的早餐時光來點變化？把握時間把KKLife帶回家。

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