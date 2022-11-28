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寒潮爆發！首波強冷空氣明晚抵台　周三起「連凍3天探14度」

▲首波強冷空氣明晚抵台。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲首波強冷空氣明晚抵台。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

明日上半天的天氣溫暖穩定，不過傍晚後冷空氣就會南下，各地溫度明顯轉涼，北部、東半部迎雨，預計周三到周五受到冷空氣影響，周四清晨最冷，低溫下探16度，局部空曠地區可能出現14度低溫，周末溫度才會回升。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，今年首波強冷空氣將於明晚報到，雖然是「寒潮爆發」，不過台灣位於強冷空氣邊緣，因此影響台灣的冷空氣強度不到冷氣團或寒流等級，只是溫度降幅仍頗有感。預計周三、四是冷空氣最強的時段，普遍低溫為16到18度。

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氣象局預報員黃恩鴻表示，明日上半天各地多雲到晴，傍晚後冷空氣南下，各地風力增強、溫度下降、水氣增加，北部、東半部轉為陰天短暫雨，周三到周五受到冷空氣影響，周四清晨最冷，北台灣16到17度，中南部、花東18到19度，局部空曠地區溫度再低2度左右。

周三到周五北台灣白天只有19到20度，整體偏濕冷，北部、東半部有局部短暫雨，中部雲量多，周三晚上到周四白天水氣較多，也會出現局部短暫雨，南部則是多雲到晴，白天感受舒適偏涼。

▲▼天氣 變天 轉涼 鋒面過境。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明晚開始各地有感轉冷。（圖／記者屠惠剛攝）

周末冷空氣減弱，各地溫度逐漸回升，北部可回到25到26度，水氣也會減少，不過北部、東半部仍有雨，但降雨空擋拉長、雨勢也會緩和變短暫，中南部仍為多雲到晴。

下周一又有一波較弱東北季風增強，白天高溫略降2到3度，水氣也會增加，北部、東半部有局部短暫雨，雨勢較為明顯，整天都是陰天有雨的狀態，中南部則影響小。

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