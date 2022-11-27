入冬最強冷空氣要來了！下周「下探16度」最冷時段出爐

▲周二晚上鋒面通過，北、東轉雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明日到周二白天的天氣相對穩定，周二入夜後將有一道鋒面通過，緊接著「入冬最強」東北季風南下，北部、東半部降雨機率提高，周三溫度一路往下滑，預計最冷的時間點落在周四清晨，最低溫下探16度左右，北台灣整天都只有20度上下，周六才會日漸回溫。

氣象局預報員曾昭誠表示，明天水氣更減少，僅剩花東、恆春半島有零星降雨，不過雨量偏少，到周二白天各地都是多雲到晴的好天氣，早晚低溫21到23度，白天高溫上看30度。

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▲周四清晨最冷，北台灣下探16度。（圖／記者姜國輝攝）

周二晚上鋒面通過，北部、東半部有局部短暫雨，降雨機率明顯增加，其他地區雲量也會增加。

周三開始東北季風南下，此波冷空氣為今年入冬以來最強，各地溫度都會明顯下降，周三清晨溫度最高，接著溫度就會一路下滑，越晚越冷。周四清晨最冷，北部16到17度，白天也只有20度左右；中南部的低溫則從這幾天的22到24度下降到18到20度，白天高溫也只剩下25到27度。

周五東北季風開始減弱，周六以後回暖就明顯，低溫可回升到20到22度以上，白天高溫也可達25度左右，溫度將逐日回升。

▲周二起天氣明顯轉變。（圖／氣象局）