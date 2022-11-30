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卓蘭鎮公所前秘書賣官收賄100萬　二審仍判4年10月

▲▼ 。（圖／資料照）

▲苗栗縣卓蘭鎮公所長前秘書徐士凡涉收賄，台中高分院今宣判。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

苗栗縣卓蘭鎮公所長前秘書徐士凡，利用職務之便，涉嫌收受賴姓男子、張姓女子各50萬元紅包，讓賴的兒子及張的兒子進入清潔隊。二審30日宣判，徐男維持原判4年10月徒刑；張女於二審坦承犯行，改判為5月。張女部分定讞，徐士凡部分可上訴三審。

判決指出，徐士凡從2014年至2018年擔任苗栗縣卓蘭鎮公所秘書，協助鎮長詹坤金打理鎮務，鎮長授權秘書可決行清潔隊隊員任用事宜，在鎮長不知情的情況下，徐士凡竟透過清潔隊員人事職缺收取紅包，每一個職缺收取50萬元。

2015年4月間，徐辦理清潔隊隊員甄試作業時，收受賴姓鎮民賄賂的50萬元，讓賴男兒子錄取清潔隊員（賴男遭判刑3月，得易科，緩刑2年、褫奪公權1年，已定讞）；2016年12月間，卓蘭鎮公所辦理甄試清潔隊隊員，卓蘭鎮民代表張女想要安排兒子進入清潔隊任職，還是要依照徐定的行情交付50萬元，據了解，徐士凡與張女是遠房親戚，徐士凡平時還稱呼張女為「乾媽」。

苗栗地院一審判決徐士凡有期徒刑4年10個月，褫奪公權5年，張女犯交付賄賂罪，處有期徒刑7個月，褫奪公權2年。2人不服提起上訴，張女並於一審否認交付賄款，法官不採信。

台中高分院30日上午開庭，張女審理時自白犯罪，與一審否認犯罪情形不同，符合刑事訴訟法規定，予以減刑，撤銷原判，改張女5月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年，併科罰金10萬元。

徐士凡部分，他坦承犯行並繳回犯罪所得，請求依刑法第59條減輕其刑並輕判。合議庭認為，徐擔任公所秘書，收受賄賂，造成外界對於公務機關人事聘用可以買官、賣官，損及公務員清廉形象，徐士凡上訴量刑過重為無理由，上訴駁回。

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