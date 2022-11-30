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嘉義監理所「客運業三級品管制度觀摩會」　響應交安自主管理

▲▼嘉義區監理所今(30)日隆重舉辦「雲嘉南遊覽車客運業實施三級品管制度觀摩會」 。（圖／嘉義區監理所）

▲▼嘉義區監理所今(30)日隆重舉辦「雲嘉南遊覽車客運業實施三級品管制度觀摩會」 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升運輸安全，公路總局嘉義區監理所積極輔導雲嘉南地區汽車運輸業者導入三級品管制度，督促業者落實行車安全維護，加強對於營運車輛及駕駛員管理，並於今(30)日上午與嘉義汽車客運股份有限公司（109年度遊覽車客運業評鑑優等）共同舉辦「推動遊覽車客運業三級品管觀摩會」，特別邀請雲林、嘉義、臺南地區的遊覽車商業同業公會代表與約30家業者合計60人與會觀摩與交流，藉由提升運輸安全意識，共同響應落實自主品質管理。

▲▼嘉義區監理所今(30)日隆重舉辦「雲嘉南遊覽車客運業實施三級品管制度觀摩會」 。（圖／嘉義區監理所）

汽車運輸業三級品管是以客、貨運業者為實施對象，導入「公路總局督導、監理機關輔導查核、業者自主管理」的制度。本次觀摩會透過嘉義汽車客運股份有限公司簡報經營管理重點並詳細說明公司營運、駕駛及車輛管理措施、介紹車輛行車前各項機件設備檢查操作方式及實地展示每日或每趟次出車前之自主管理檢查流程（如酒精檢測及量測血壓等），有效提升行車及用路人安全，降低交通事故發生；透過同業分享現行管理經驗，以達互相學習成長並精進管理作為，藉由提升運輸安全意識，共同響應落實品質管制、品質保證、品質管理的三級品質管理制度。

▲▼嘉義區監理所今(30)日隆重舉辦「雲嘉南遊覽車客運業實施三級品管制度觀摩會」 。（圖／嘉義區監理所）

嘉義區監理所黃萬益所長表示，零違規零事故是遊覽車客運業者管理的首要目標，安全不能打折，平安就是福，平安才能賺大錢。希望透過今日的觀摩會，讓遊覽車業者更加了解三級品質管理之重要性，也更重視駕駛及車輛的安全管理，藉由提升公司營運安全性，遵守行車規範，確保旅遊安全，大家一起共同為提升行車安全努力

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