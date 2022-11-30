嘉義市微電車駐點領牌 　明年底前免繳號牌費及行照規費

▲▼ 微電車領牌嘉義市興業東路有駐點服務 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



領有「電動自行車牌」或剛要新購電動自行車的鄉親要注意囉，目前法令已正名為：微型電動二輪車(以下簡稱微電車)，111年11月30日開始申領標有數字的號牌，為服務鄉親，嘉義市監理站於微電車領牌首日，於嘉義市東區興業東路252號的優利電動車駐點，辦理微電車領牌相關事宜。

車主只要攜帶車主身分證、印章、新領牌照登記書(1式2份)、來歷證明(國產車：製造商的出廠證明、進口車：海關進口與貨物稅完稅證明書)、統一發票(需註明買受人、車架號碼)、安全審驗合格證明書、強制汽車責任險，車輛經查核合格後，即可於現場領牌及核發行照。

嘉義市監理站站長洪廣誠表示，依道路交通管理處罰條例規定，應自施行後2年內完成，逾期未領牌而騎乘使用者，最重處罰NT 3,600元!嘉義市監理站對於有多輛申請需求之公司、行號及機關，經與監理站聯繫申請後，可提供指定時間派人駐點之服務，民眾所持證件及領牌相關資料符合規定，車輛各項查核符合，駐點現場即可領牌及核發行照。特別請鄉親留意一個好消息，為鼓勵民眾盡早申請微電車牌，至明(112)年底前，可免繳號牌費300元/面，行車執照150元/枚，早領早贏，可節省450元規費，過期就得自付囉。

如果擔心至持有的證件及相關文件至監理站辦理時無法順利領牌，可上網至監理服務網專區查詢需要證件及Q&A問答，或者直接電洽嘉義市監理站洽詢辦理事宜，不但便利而且可節省辦理時間。相關網址及文件下載如下：

https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-car/car/electricBicycles/eBicyclesDoc (監理服務網-微型電動二輪車專區)

https://cyi2.thb.gov.tw/modules/download/download_list?node=be667982-e441-4319-9d17-7a9a83ed5369&c=45599c27-ff92-46e4-9786-381585af572b (嘉義區監理所-微型電動二輪車文件下載區)