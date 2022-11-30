白紙運動後「上海封城」？ 政府內部文件瘋傳：儲備60天防疫物資

▲上海防疫縮緊。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海本土新增新冠陽性病例數量上升。上海市黃浦區衛健委29日發布通知，要求委屬各單位結合突發公共衛生事件發展情況和趨勢，儲備防疫物資，儲備數量不少於60天。

推特上有網友提供一份蓋上「上海黃浦區衛生健康委員會」印章、日期顯示11月29日的通知書，內容是該委員會要求防疫小組「結合突發公衛事件發展情況和趨勢，儲備防疫物資，儲備數量不少於60天，各單位應保證儲備物資充足，做到『寧可備而不用，不可用而無備』，確保在出現突發狀況時物資供應及時到位。」

不僅如此，多名推特帳號分享一份網傳是上海普陀區疫情防控工作領導組28日發布的內部文件，內容要求「即日起全面恢復大上海保衛戰期間疫情防控相關工作機制，請各工作組、工作專班、各街道鎮立即展開動員部署，全面緊張起來，抓緊完善建立相關機制」。

據陸媒《財新網》報導，近期上海疫情持續上升，11月26日起連續5天新增達三位數。11月29日，上海新增陽性感染者187例，其中確診病例11例，無症狀感染者176例，12例感染者在社會面檢測中發現。

本輪疫情呈現「點散、面廣」的態勢，截至2022年11月29日，上海共有140多個高風險區，涉上海13個區。

為此，上海進一步收緊疫情防控措施。11月29日，此前受疫情影響閉園的的上海迪士尼開園僅4天後，再次因疫情防控要求暫時關閉。11月26日舉行的疫情防控發布會通告，各區每周至少安排2次社區便民核酸檢測服務；同時，全市常態化核酸檢測點免費檢測服務延長至2022年12月31日。上海黃浦區衛健委要求委屬各單位儲備防疫物資，儲備數量不少於60天。