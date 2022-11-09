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氣候危機加劇、全球災損估上兆美金！TADPI聯合亞洲大廠提活化資料應用防救災

▲▼臺灣防災產業協會,聯合國,氣候變遷,數發部,TADPI。（圖／臺灣防災產業協會提供）

▲數發部數位產業署組長許福添組長（台上）表示，期望能同時結合公私部門的開放資料，共同開發具商業價值的資料加值應用。（圖／臺灣防災產業協會提供）

生活中心／綜合報導

全球氣候危機加劇，聯合國氣候變遷大會（COP27）正在埃及召開，相關氣候災難題正當道，值此時刻，昨（8）日在台北舉行的「民生公共物聯網資料應用產業媒合會」，集結了19家台灣一流物聯網廠商，以及來自馬來西亞、泰國和新加坡等國共8家企業，熱烈討論資料如何活化運用搭配物聯網，智慧面對極端氣候下的防救災。

該國際媒合會由臺灣防災產業協會（TADPI）主辦，除了民間企業的參與之外，也邀請了數發部相關主管和工研院夥伴與會。數發部數位產業署組長許福添組長表示，數位產業署輔導國內廠商，除了擴大運用民生公共物聯網資料之外，更希望能同時結合各公私部門的開放資料，期望共同開發具商業價值的資料加值應用服務與物聯網解決方案，除了可以促進政府開放資料的活化，「更重要的是運用政府開放資料協助台灣產業爭取國際商機。」

防救災資料應用的商機有多大？根據世界氣象組織的估計，現今城市人口過度密集問題加上極端的氣候變遷，反聖嬰現象若持續至明年，全世界將累計達一兆美元的損失！綜合考量各項複合型致災因子的威脅，臺灣防災產業協會特別規劃「城市韌性、環境永續和工廠治理」等作為媒合會的3項主題。　

關於環境永續，星普思管理諮詢公司鍾德霖博士指出，智慧農業的水資源管理和製造業的水循環處理都是重要的議題，與會的新加坡、泰國和馬來西亞企業都有提出相關需求，至於在技術面上，國內的模型如何直接輸出到國外，確實是一個要評估跟考量的關鍵。

有關工廠治理，馬來西亞「Green Environmental Engineering」的董事長Eddy Wee則特別提到，他工廠所在的雪蘭莪州是馬來西亞最大的經濟體，近年來積極推展智慧城市，透過這次媒合會的廠商介紹了解到臺灣廠商的完整解決方案，他非常期待未來可以與臺灣的團隊合作，共同參與政府工程的開發。

來自越南的Thehegeo公司則對台灣水資源管理的分享案例表達高度興趣。Thehegeo的代表Cao Minh Việt表示，該公司專注在物聯網相關的解決方案，在交通管理上有豐富的經驗，接下來期待能與臺灣多元豐富的相關產業能有跨域的合作。

針對開放資料在氣候變遷與能源議題的相關應用，準線智慧科技方耀民董事長表示，城市洪水和空品的問題只會越來越嚴重，如何透過非工程的手段來提升城市的韌性，是目前的主要解決方案，對台灣廠商來說，也代表更多到海外市場擴展的商機。「和當地的學術單位或是商會合作，或許也可以加速海外落地機會。」

臺灣防災產業協會祕書長黃少薇指出，海外拓銷不是一件容易的事情，「特別是防救災這類偏向政府職責的福利事業，但若能覷準市場，彼此協調並進、相互合作，就能組合出最切合需求的解決方案，」讓防災國家隊立足海外。希望藉由該國際媒合會的場合，讓與會者能精準、深入地交流，並從中找到合作的契機。

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