容不下她！名嘴曝蔡壁如「怪怪的」　震驚民眾黨選戰經費這樣來

▲羅友志在臉書發文透露蔡壁如「可能想離開民眾黨」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選落幕，首度參戰地方選舉的民眾黨共拿下1席市長、14席議員、跟2位村里長、8位鄉鎮市民代表，從議員提名來看，一共提名87席，原本黨內評估，至少可以拿下20席，但最終全台僅14席當選，成績不盡理想，而選舉才剛結束，就有不少沒選上議員的人紛紛退出地方黨部媒體群組，資深媒體人羅友志29日也在臉書發文透露，他猜想民眾黨前立委蔡壁如「可能想離開了」。

羅友志以「你們會想留住蔡壁如嗎？」開頭，他提到廣播節目結束後，蔡壁如要去的地方離他家不遠，就順道載蔡壁如一程，「其實，也因為我覺得她『怪怪的』。」他表示，一路上，他們聊了幾次的人生困境，蔡壁如刻意的不觸碰到「是不是要走」的談話路徑，「我想，應該留不住了。」

羅友志指出，訪談過程中，解答了他一直無法得到的答案，「民眾黨的選舉經費（不是候選人的），來源到底是什麼？」而他十分震驚得到了從沒想過的答案，「我戶頭只剩下六萬元（立委戶頭）」他大驚民眾黨的選戰小組，竟然只靠「某一黨」不分區立委的薪水，雖然後期募了點款、為了大活動，也從黨務運作挪了一筆錢，「但是，這真的太扯」他感嘆，兩軍交戰、糧草先行是很簡單的道理，「這也難怪、難怪、難怪...不要再把願意做事的趕走了，但是我猜，也容不下她了。」