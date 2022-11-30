搶超商51萬「打不開補鈔匣」全丟水裡　放火燒車...口罩成鐵證

▲宋姓男子涉嫌於去年10月間持槍犯下桃園市新屋區超商ATM搶案宋姓男子，桃園檢警根據現場遺留口罩DNA，確認是宋男犯案，桃檢偵結依加重強盜等罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區某超商去年發生保全人員為ATM補鈔時，遭持槍歹徒開1槍後搶走4只補鈔匣，內有51萬餘元現金，歹徒做案後因無法開啟補鈔匣，竟將補鈔匣氣至新屋地區埤塘後逃逸，僅搶得超商收銀機3萬餘元，宋男將作案用轎車以事先購買汽油焚毀滅跡，新竹檢警方年偵辦天道盟太陽會新竹分戴姓會長遭槍擊案，在宜蘭地區查獲宋男到案，進一步分析宋男犯下桃園新屋超商搶案，桃檢偵結依加重強盜、違反槍砲彈藥管制條例與放火等罪嫌提起公訴。

檢警調查，43歲的宋姓男子曾在北部地區加入幫派，去年7、8月間因缺錢花用，找來不知情的游姓友人開車載他到新屋某埤塘、超商等地區觀察地形，去年9月間藉口要使用割草機，請游姓友人幫買5.5公升汽油，準備作案使用。

檢警指出，去年10月25日上午10許，宋男穿黑色連帽外套與長褲，戴上黑色口罩，駕車停在新屋區中山東路某超商附近守候，運鈔車抵達超商，保全人員下車進入超商準備補鈔時，宋男跟著進入超商，並以手槍威嚇保全人員，還在店內開了一槍，幸未傷及保全與店員，隨即搶走裝有51萬餘元4個補鈔匣，匆匆開車逃離。

▲桃園市楊梅警方在焚燬作案轎車現場採證，其中現場遺留口罩DNA成為破案關鍵。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

宋男搶得補鈔匣後，開車抵達先前選中的埤塘，將作案轎車潑灑汽油縱火焚毀滅跡，但因打不開搶來的補鈔匣，氣得對補鈔匣連開6槍，但還是打不開，最後悻悻然將補鈔匣丟入埤塘，只得手從收銀機內搶到的3萬3千餘元，隨後變裝打電話給游姓友人開車接他離開新屋。

楊梅警分局當天循線追到埤塘附近燒車現場，但並未發現作案犯嫌，但發現埤現場遺留一個黑色口罩，與超商監視器作案歹徒使用類似，送交刑事局鑑定後，驗出有宋姓男子之DNA，檢警鎖定宋姓男子涉嫌重大，宋男今年8月涉及槍擊案被新竹警方在桃園地區查獲到案。

檢警查出，宋男曾經犯過結夥超商搶案，案發前先偷車代步，作案後先開車至5公里外毀滅跡證，還避開言鋪監視器等斷點，再徒步逃逸，途中多次變裝並避開監視器。

另一方面，宋還涉嫌槍擊天道盟太陽會新竹分會長綽號「南寮國」的戴姓男子，導致戴男腹部、雙腿被擊中8槍，送醫急救性撿回一命，專案小組在宜蘭拘提宋姓男子等6人，起出制式手槍與子彈7顆後，桃園檢警才查出他涉及新屋超商槍擊搶案。

桃檢偵訊時，宋男對案情避重就輕，警方根據超商現場監視畫面、照片、現場遺留口罩等證據佐證，宋男犯嫌明確，其中宋男涉犯非法持有手槍、攜帶凶器強盜、放火等罪嫌，偵結依加重強盜、違反槍砲彈藥、放火等罪嫌提起公訴，並建請桃園地院分論併罰。

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