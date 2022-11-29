毫秒搶位仍訂不到旭集　他一查伺服器「2畫面」怒了：內定？

▲旭集是超夯吃到飽餐廳。（圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

饗賓餐旅旗下的「旭集和食集錦SUNRISE」是人氣吃到飽餐廳，雖然接受訂位，但即便狂刷官網、打了好幾通電話，很多人卻還是訂不到。就有網友在Dcard發文，文中PO出伺服器截圖，說自己毫秒就進入訂位系統，沒想到仍失敗，之後出現的一幕，更使他質疑「根本就有內定」，引發話題。

這位網友發文「旭集訂位根本就有內定吧」，內文貼出伺服器截圖，「嚴重懷疑旭集訂位系統（響賓餐旅）的訂位根本就有內定，可以看到我在00:00:XXX左右，就送出了我的請求給他們網站的server，但回傳 504（time-out）、伺服器響應過久的意思。」

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▲男網友查看server後，覺得訂位情況很不合理。（圖／翻攝自Dcard）

原PO忍不住起疑心，「一客幾乎2000（元），毫秒就進去你們的訂位系統，還訂不到位，我是不信。」並曝光下一幕更加深他的不滿，「在00:02分的時候，碰巧有一個request（要求）進去，但這時候就是滿席了ㄏㄏ（這個req還跑了30幾秒）。」

▲原PO貼出程式碼。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，底下紛紛議論，「懷疑+1，真的覺得搶心酸的」、「可能特殊日子吧？我們訂竹北店，假日午餐很順利的都有訂到」、「但我月初的時候訂很好訂欸！而且還是半夜兩、三點的時候訂的」、「台北的旭集比較好訂，新竹的很多科技公司會包場。」

其中，就有人認為是跟年末將近有關，「如果是訂12/23的話，下午茶和晚餐好像都被包場了喔～聖誕節的話則是只開放電話預訂！希望他們能直接公告包場時間，不然真的是害人浪費時間欸」、「近期周五晚上，饗饗和旭集幾乎都是公司尾牙包場」、「其實可以直接打電話訂，通常都訂得到。」