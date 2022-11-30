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幼兒園師「掐頸摔地甩巴掌」涉及虐童　北市教育局令停招6個月

▲▼南港一間幼兒園涉及虐童。（圖／翻攝臉書「我是南港人」）

▲南港一所幼兒園涉及虐童，教育局做出停招六個月處分。（圖／翻攝臉書「我是南港人」）

記者楊惠琪／台北報導

台北市南港區一所私立準公共化幼兒園日前爆發虐童案，兩名幼兒園女老師分別對3歲男童、2歲女童，甩巴掌、掐頸部，又以倒栽蔥式倒掛、重摔在地。台北市教育局初步調查結果出爐，對幼兒園做出停招6個月處分，並協助原本就讀的學童到鄰近園所就讀。

北市議員鍾小平接獲家長陳情，本月8日召開記者會踢爆園方與老師虐童事件，兩名家長控訴，呂姓老師對3歲男童甩巴掌、脫褲子懲罰；另一名黃姓老師更對哭鬧的2歲女童，先是掐脖、又以倒栽蔥式倒掛、重摔在地，無視女童嚎啕大哭，其他老師見狀也並未制止，批評園方冷血至極。

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台北市教育局今（30日）表示，初步針對該園所違規併班，違反師生比例規定，依據《幼兒教育及照顧法》規定，處以停招6個月處分，從11月23日起生效，並限期一個月內改善，針對原先就讀該園所的學童，若有意轉校，教育局也會協助安置到鄰近園所。

至於涉嫌虐童的兩名老師，教育局表示，專案小組調查委員已訪視相關家長、師生等，報告預計近日出爐，調查結果將交由社會局依據《兒童及少年福利與權益保障法》相關規定懲處，教育局也會針對調查結果決定是否將兩名施暴老師提報全國不適任教師系統，一旦提報，將在幼教界永不錄用。

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