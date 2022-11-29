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社會 社會焦點 保障人權

彰化3歲童遭虐打「體無完膚」命危　王惠美探視盼集氣祈求奇蹟

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美29日上午前往彰化基督教兒童醫院加護病房探視昏迷的3歲受虐男童，彰化基督教醫院副院長周志中、縣府社會處長王蘭心等陪同關心，王縣長看了後相當不捨，希望大家為他一起集氣，度過這次的難關，且強調縣府一定會全力予以協助。

▲彰化縣長王惠美前往醫院探視3歲男童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美前往醫院探視3歲男童。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

男童被生母及其同居男友施虐後意識模糊昏迷，27日下午生母緊急將男童送到醫院，昏迷指數僅剩下3，有腦出血狀況，瞳孔也放大，全身上下沒有一處完整皮膚，佈滿大大小小瘀青、瘀血狀的傷口，且在小腿、大腿、臀部及背部也有都疑似被抽打的瘀青傷痕。

昨日經院方搶救後，男童腦壓偏高的狀況今天已漸回復至正常範圍內，但昏迷指數仍維持在3分；所幸未有橫紋肌溶解症的狀況，從血液檢查看起來，也都在正常範圍內，有長期營養不良的症狀。

▲彰化縣長王惠美前往醫院探視3歲男童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

目前彰化地院裁定將男童生母限制在北部縣市住居、同居男友則是羈押禁見，令人鼻酸的是男童至今尚未有家人前往探視，社會處昨天接獲通報後立即指派社工員前往，並與院方積極聯繫，目前男童雖有生命跡象，基於保護兒童立場，已啟動兒少緊急安置作業，並與他縣市政府社會處保持密切聯繫，也希望各界集氣，讓男童早日恢復健康。

社會處強調，本案已由檢方偵辦，本府社會處將依「兒童及少年福利與權益保障法」第112條規定，以主管機關的名義對行為人提出「獨立告訴」，以保障兒少的司法權益，表達對暴力行為的嚴重譴責。

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