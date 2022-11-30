遙控綁架簽賭組頭兒子勒贖6千萬　逃14年遭逮判刑5年定讞

▲陳姓男子跨海綁走學童，勒贖6千萬元。此為示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市淡水區2006年間發生擄人勒贖案，當時小2的李姓學童遭人綁走，並向家屬勒贖6千萬元。經清查後，發現學童父親是職棒簽賭大組頭，因案潛逃，同夥陳昱全也潛逃大陸，因缺錢償債，將歪腦筋動到學童身上。陳男逃亡14年後遭捕，一二審均將他判刑5年，全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。

陳昱全為竹聯幫成員，是1993年治平對象，後因涉嫌違反《槍砲藥刀械管制條例》、「強盜」、「傷害」等罪，經判刑確定未到案執行，反而逃亡大陸藏匿，最後遭發布通緝。陳男與職棒簽賭案李姓組頭（綽號阿泰）認識多年，李男在職棒簽賭案爆發後也棄保潛逃至大陸，陳男為了籌措逃亡資費及清償債務，並料定李男短時間不敢返台，2006年間就在大陸遙控表弟曾姓男子等人，策畫綁架李姓組頭當時8歲的兒子。

曾男與3名同夥，在2006年6月間多次往來李男位在淡水的豪宅勘查地形，並觀察李男家人的生活作息，發現男童總是由越傭陪同上學，有機可乘。曾男等人遂於6月底的上午7點多，趁著男童上學時綁走男童，並沿濱海公路開到新竹市光復路某車庫內。曾男等人隨即打電話給男童母親，勒贖6千萬元，並不斷打電話關切贖款籌措狀況。

男童母親報警，警方隨即佈線、全力追緝。曾男等人得知無法取得贖款，再加上警方逐步進逼，最後在3天後，將男童載往八仙樂園附近釋放。事後警方循線逮捕曾男等人，檢方提起公訴後，曾男等人陸續遭判刑3年8月到3年10月不等的刑期確定。

陳男逃亡大陸14年，2020年遭警方逮捕歸案。檢方追加起訴，但法院審理時，陳男否認犯罪，辯稱自己從未參與本案；但法院根據曾男等人的有罪確定判決中的供詞，認定陳男確實在大陸遙控擄人勒贖案件。一二審均將陳男判刑5年，全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。