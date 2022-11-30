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柯文哲回台大任教仍可兼黨主席　校方：尚未收到申請

▲▼2022九合一大選，柯文哲投票。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北市長柯文哲將在12月25日交接給蔣萬安，之後回台大醫院，台大表示，柯文哲仍可兼任黨主席。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許敏溶／台北報導

九合一大選落幕，現任市長、台灣民眾黨主席柯文哲昨（29）表示已經收到台大公文，12月26日會回去台大醫院，台大今指出，柯文哲借調期滿後，將歸建醫學院擔任醫學系外科教授，政黨不是營利事業，也不是政府機關，柯文哲可向學校申請兼職，由校方決定是否同意，但尚未收到相關申請。

2022年台北市長選舉結果出爐，由國民黨候選人蔣萬安拿下台北市市長大位，現任台北市長柯文哲先前已多次表態，有意參選2024總統大選，但外界也相當關心其卸任後將往何處。

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儘管柯文哲先前曾經透露，「若要繼續做第二任市長，就必須要辭去台大教職」，事實上柯文哲有繼續辦理借調，但根據台大醫學院院務會議紀錄，柯文哲目前仍隸屬外科，職稱為教授，借調台北市政府市長，借調期間為103年12月25日至111年12月24日。

台大醫院院長吳明賢昨日受訪則表示，柯文哲隸屬外科部，等回歸之後，外科部會再分配工作。柯文哲過去在台大醫院最為人所知是創傷醫學部主任的身份，吳明賢則說，他去當市長之前已經沒有擔任該項行政職務，就是單純的教授。

台大醫學院院長倪衍玄昨也提到，接下來如何安排還是要先問柯文哲本人，要看他意願如何，因為柯文哲本來就是借調，12/26會先回來報到，看他正式提出來希望如何，柯應該有很多想法，就等他回來之後再來討論、安排。

不過，倪衍玄指出，不清楚國立大學教授是否可兼任黨主席，台大今天則表示，有關身兼黨主席身分部分，由於政黨不是營利事業，也不是政府機關，柯文哲可以向學校申請兼職，由學校來決定是否同意，但目前尚未收到相關申請。 

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