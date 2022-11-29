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在台做PCR被收7560元！驚人價格嚇壞外國人：不會再來台灣了

▲▼中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診,防護衣,輕症無症狀,確診,採檢人員。（圖／記者李毓康攝）

▲一名網友的外國朋友自費做加急快件的PCR，遭收7560元。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣PCR收費偏高，一直被許多人討論。一名網友指出，自己的外國朋友來台灣玩後，因航班關係做加急快件的PCR，不料結帳時卻被收費7560元，讓該外國朋友嚇傻表示：應該不會再來台灣了，費用高得嚇人。

一名網友在PTT以「為什麼自費PCR還要那麼貴？」為題發文，表示自己的外國朋友來台灣，玩了幾天之後準備飛去下一個國家，依照規定到醫院做自費的PCR，但因航班關係做加急快件。白天到醫院 搓了一下鼻孔，說晚上七點過後拿報告，全程不到10秒鐘，但因他是外國人因此被收費7560元。

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高費用也讓原PO的外國朋友驚訝直呼，「以後沒意外的話應該不會再來台灣了，這費用高得嚇人」。原PO也傻眼表示，「為什麼自費PCR還要那麼貴？有沒有10秒賺7560的八卦？」

貼文一出引發網友討論，不少人留言，「Pcr從來沒便宜過，從疫情開始我有6次Pcr都是自費，一次都200美金，都是機場加急」、「你自己買PCR機器 自己做，就不用那麼貴」、「記得克拉克說台灣的比較準」、「真的有人覺得7560元等九小時很合理？」、「國外篩檢也沒收你7560啊」。

網友對於「加急」提出質疑「9小時還叫加急？我實際25分鐘就有證明書」、「加急9小時，笑了」；原PO也做出解釋，他透露，沒加急要29到35小時才能取件，加急則要9到11小時才能取件。

根據衛福部疾管署網站顯示，PCR當日取件（急件）收費為4500元，隔日取件則是3500元，少數醫院有分本國籍和外國籍（不具健保）兩種收費。

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