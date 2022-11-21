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大陸 大陸焦點 特派現場

1110家台企扎根雲南　雲台會今簽約協議項目290億台幣　

▲▼雲台會,2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲第10屆雲台會共簽約雲台重點合作項目18個，協議金額65.29億元人民幣。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／雲南報導

第10屆雲台會主題日活動今（21）日，來自兩岸政界、台商台青等各界人士100多人參與。本屆雲台會共簽約雲台重點合作項目18個，協議金額65.29億元人民幣，換算台幣290億台幣。雲南省委常委楊寧致詞介紹，截至目前，雲南省累計入駐台資企業1110家，實際到位資金20億美元，雲台貿易額累計達104億美元，成為兩岸經濟交流合作的最佳縮影。

現場出席致詞嘉賓有雲南省人民政府副省長張志禮主持會議，中共雲南省委常委、省委統戰部部長楊寧，國台企聯副會長、昆明台協會會長勤彭蓁。受疫情影響，參與視訊致詞有大陸國務院台灣事務辦公室副主任潘賢掌、中國國民黨前主席吳伯雄、全國台企聯會長李政宏。

▲▼雲台會,2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共雲南省委常委、省委統戰部部長楊寧。（圖／記者任以芳攝）

談到雲台會交流成果，楊寧指出，雲台會是推動兩岸交流的重要窗口，是深化雲南和台灣經濟文化交流合作的重要平台。舉辦10年來，雲台產業對接活動40場次，交流活動52場次，累計簽約合作項目180個。

她進一步介紹，截至目前，雲南省累計入駐台資企業1110家，實際到位資金20億美元，雲台貿易額累計達104億美元。雲台會的歷程，是兩岸經濟交流合作的縮影，也是兩岸深化融合發展的見證。

▲▼雲台會,2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦副主任潘賢掌。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌表示，雲南是大陸西南開放的前沿窗口，是「一帶一路」建設和長江經濟帶重要省份，具有獨特的區位優勢和資源優勢。隨著RCEP效應持續釋放和中國與東盟合作的不斷深化，雲南的發展優勢將更加突顯。希望廣大台商台企更多關注雲南、投資雲南、扎根雲南。

中國國民黨前主席吳伯雄視頻致辭說，誠摯期許台商們，充分利用「雲台會」這個重要平台，深耕發展、互利共贏，兩岸各界持續經濟合作手牽手，共同努力開創更強大的經濟動能。

全國台企聯會長李政宏視頻致辭說，雲南十分重視台資企業發展，先後出台「75條措施」「兩個指南」等一系列支持台企發展、便利台胞生活的政策措施，為台商台企來雲南發展打造了良好的營商環境。

▲▼雲台會,2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲昆明台協會會長勤彭蓁 。（圖／記者任以芳攝）

昆明台灣同胞投資企業協會會長勤彭蓁進一步介紹，今年2月，雲南省政府召開在滇台商台企座談會，針對台商台企遇到的困難問題，逐條加以解決。今年6月，雲南省委台辦發佈《雲南省台胞服務指南》和《雲南省台商投資服務指南》，為廣大台灣同胞在雲南學習、創業、就業、生活提供強有力的支持和保障。

▲▼ 2022雲台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022雲台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 多家台資企業在雲台會展出。（圖／記者任以芳攝）

本屆雲台會舉辦多場兩岸產業交流活動，今天會場展出統一、康師傅、雲南八方農業、巨揚園藝等各類台資企業攤位，來來自台灣種植蘭花技術受到關注。加上前兩場產業交流合作對接會，第一場是7月26日「雲台科技農業產業發展對接會」，現場簽約3個合作項目，協議金額5.18億元；第二場是11月9日「雲台文化旅遊產業交流合作對接會」，聚焦普洱與台灣文化旅遊、精緻農業、生物醫藥等產業進行交流。

據悉，雲台會是推動兩岸經濟文化交流重要窗口，10年來雲台產業對接活動40場次，交流活動52場次，累計簽約合作項目180個。截至目前，全省累計入駐台資企業1110家，實際到位資金20億美元，雲台貿易額累計達104億美元。

▼雲台會對台交流邁入10周年。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022雲台會 。（圖／記者任以芳攝）

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