第10屆雲台會文旅產業交流　台商聚焦「農林生態」挖掘上億商機

記者任以芳／雲南報導

第10屆雲台會主題日活動將於11月21日在昆明舉辦，與第6屆南博會同期舉辦，採取線上線下相方式進行。日前，雲台會「文化旅遊」產業交流合作對接會在普洱召開，對接會上，剪紙、彝族刺繡、佤族織錦、木雕4項非遺技藝及非遺客廳文創產品受邀亮相，吸引不少台商與當地業者針對茶葉、原南特殊農產品和各類文旅項目展開交流研討。

第10屆雲台會雲台「文化旅遊」產業交流合作對接會日前在普洱率先登場。雲南省委台辦副主任張燦，市委副書記、市委宣傳部部長任遠征出席並分別作致辭，市政府副市長胡劍榮主持會議。

▲對接會現場展示彝族刺繡、佤族織錦。（圖／主辦單位提供）

對接會上，剪紙、彝族刺繡、佤族織錦、木雕4項非遺技藝及非遺客廳文創產品受邀亮相。非遺傳承人們現場講解各非遺項目的特點、起源及演變、展示非遺工藝品，生動地展示普洱多彩的非遺文化。

對接會期間，20多位台商、台青代表與雲南省、普洱市相關部門及企業負責人走訪雲南咖啡交易中心、中華普洱茶博覽苑、普洱國家公園、思茅區木乃河工業園區等地，在文化旅遊產業、精緻農業等方面開展交流研討和對接洽談。

普洱市文化旅遊、農業農村、投資促進等部門進行招商推介，並現場展示文化創意、非遺、茶葉、咖啡等產品，歡迎台胞台商聚焦普洱、走進普洱，來普洱參與農林、生物醫藥、生態旅遊等產業發展。

▲雲南省普洱市委副書記、市委宣傳部部長任遠徵。（圖／主辦單位提供）

雲南普洱市委任遠征強調，普洱市委、市政府高度重視對台工作，充分利用普洱資源，為兩地交流交往搭建良好平台。「十四五」期間，普洱將抓住「一帶一路」建設和中老泰經濟走廊、孟中印緬經濟走廊建設、RCEP 協議達成等戰略機遇，歡迎台商一起分享開放發展紅利。

張燦表示，希望台商朋友們充分發揮優勢，積極參與普洱打造綠色經濟示範區、興邊富民示範區、國際生態旅遊勝地，進一步與普洱深化農林產業、生物醫藥產業、生態旅遊產業等方面的合作。

▼雲南省台辦副主任張燦致辭。（圖／主辦單位提供）

會上，雲南市投資促進局、市農業農村局、市文化和旅遊局分別進行招商推薦，台灣與普洱的相關行業協會、企業家在文化旅遊產業、精致農業等方面進行了研討和對接洽談。

2012年舉辦首屆雲台會至今，雲台經濟文化交流合作已經走過了10年，截至2022年8月底，雲南累計設立台資企業1110戶，到位資金20億美元，雲台貿易額累計達104.4億美元。

▼普洱景邁山萬畝茶園 。（圖／主辦單位提供）