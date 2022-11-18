　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

第10屆雲台會文旅產業交流　台商聚焦「農林生態」挖掘上億商機

▲▼雲南省台辦副主任張燦致辭、雲南省普洱市委副書記、市委宣傳部部長任遠徵致辭、金石（廣州）國際管理咨詢有限公司董事長崔鼎昌致辭、雲南省普洱市政府副市長胡劍榮主持對接會 、對接會現場；普洱景邁山萬畝茶園 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／雲南報導

第10屆雲台會主題日活動將於11月21日在昆明舉辦，與第6屆南博會同期舉辦，採取線上線下相方式進行。日前，雲台會「文化旅遊」產業交流合作對接會在普洱召開，對接會上，剪紙、彝族刺繡、佤族織錦、木雕4項非遺技藝及非遺客廳文創產品受邀亮相，吸引不少台商與當地業者針對茶葉、原南特殊農產品和各類文旅項目展開交流研討。

第10屆雲台會雲台「文化旅遊」產業交流合作對接會日前在普洱率先登場。雲南省委台辦副主任張燦，市委副書記、市委宣傳部部長任遠征出席並分別作致辭，市政府副市長胡劍榮主持會議。

▲▼雲南省台辦副主任張燦致辭、雲南省普洱市委副書記、市委宣傳部部長任遠徵致辭、金石（廣州）國際管理咨詢有限公司董事長崔鼎昌致辭、雲南省普洱市政府副市長胡劍榮主持對接會 、對接會現場；普洱景邁山萬畝茶園 。（圖／台商提供）

▲對接會現場展示彝族刺繡、佤族織錦。（圖／主辦單位提供）

對接會上，剪紙、彝族刺繡、佤族織錦、木雕4項非遺技藝及非遺客廳文創產品受邀亮相。非遺傳承人們現場講解各非遺項目的特點、起源及演變、展示非遺工藝品，生動地展示普洱多彩的非遺文化。

對接會期間，20多位台商、台青代表與雲南省、普洱市相關部門及企業負責人走訪雲南咖啡交易中心、中華普洱茶博覽苑、普洱國家公園、思茅區木乃河工業園區等地，在文化旅遊產業、精緻農業等方面開展交流研討和對接洽談。

普洱市文化旅遊、農業農村、投資促進等部門進行招商推介，並現場展示文化創意、非遺、茶葉、咖啡等產品，歡迎台胞台商聚焦普洱、走進普洱，來普洱參與農林、生物醫藥、生態旅遊等產業發展。

▲▼雲南省台辦副主任張燦致辭、雲南省普洱市委副書記、市委宣傳部部長任遠徵致辭、金石（廣州）國際管理咨詢有限公司董事長崔鼎昌致辭、雲南省普洱市政府副市長胡劍榮主持對接會 、對接會現場；普洱景邁山萬畝茶園 。（圖／主辦單位提供）

▲雲南省普洱市委副書記、市委宣傳部部長任遠徵。（圖／主辦單位提供）

雲南普洱市委任遠征強調，普洱市委、市政府高度重視對台工作，充分利用普洱資源，為兩地交流交往搭建良好平台。「十四五」期間，普洱將抓住「一帶一路」建設和中老泰經濟走廊、孟中印緬經濟走廊建設、RCEP 協議達成等戰略機遇，歡迎台商一起分享開放發展紅利。

張燦表示，希望台商朋友們充分發揮優勢，積極參與普洱打造綠色經濟示範區、興邊富民示範區、國際生態旅遊勝地，進一步與普洱深化農林產業、生物醫藥產業、生態旅遊產業等方面的合作。

▼雲南省台辦副主任張燦致辭。（圖／主辦單位提供）

▲▼雲南省台辦副主任張燦致辭、雲南省普洱市委副書記、市委宣傳部部長任遠徵致辭、金石（廣州）國際管理咨詢有限公司董事長崔鼎昌致辭、雲南省普洱市政府副市長胡劍榮主持對接會 、對接會現場；普洱景邁山萬畝茶園 。（圖／主辦單位提供）

會上，雲南市投資促進局、市農業農村局、市文化和旅遊局分別進行招商推薦，台灣與普洱的相關行業協會、企業家在文化旅遊產業、精致農業等方面進行了研討和對接洽談。

2012年舉辦首屆雲台會至今，雲台經濟文化交流合作已經走過了10年，截至2022年8月底，雲南累計設立台資企業1110戶，到位資金20億美元，雲台貿易額累計達104.4億美元。

▼普洱景邁山萬畝茶園 。（圖／主辦單位提供）

▲▼雲南省台辦副主任張燦致辭、雲南省普洱市委副書記、市委宣傳部部長任遠徵致辭、金石（廣州）國際管理咨詢有限公司董事長崔鼎昌致辭、雲南省普洱市政府副市長胡劍榮主持對接會 、對接會現場；普洱景邁山萬畝茶園 。（圖／主辦單位提供）

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
私密片外流！　吳佩芸顫抖還原內容：跟男友玩樂所拍
女女戀變調！新竹19歲女劈腿遭囚「鐵棍私刑」打死　5女收押
快訊／北韓射洲際飛彈！　駐日美軍發布警報：快找掩護
快訊／台中市府女員工10樓墜落亡 盧秀燕遺憾不捨
起底錢帥君男友「吸金手法」！大本營在桃園　貴婦生活金源揭密
快訊／魔獸魅力超狂！　雲豹特種S區168000元季票完售
一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！　釣出行員解答：妳中獎了
淡水狠父當街狂揍妻和1歲嬰　連續暴打4巴掌！3壯漢制止秒孬
陳水扁外孫獲全國音樂冠軍　扁自嘲「五音不全」：遺傳吳淑珍基因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

終於達標！鄭州富士康招滿10萬員工　高管感謝政府協助

反送中期間遭毆　《環球時報》前記者付國豪去世！享年30歲

第10屆雲台會文旅產業交流　台商聚焦「農林生態」挖掘上億商機

補教女師加班病倒請假3天「被開除」　還遭索賠47萬元

中日元首會晤談台灣問題　習近平：不接受任何借口干涉中國內政

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷：祝你們幸福

市值曾飆破600億元！「生鮮電商第一股」不到1年半裁到剩55名員工

陸疾控局： 3歲以下嬰幼兒免查核酸證明！

習近平抵曼谷參加APEC峰會　是否與張忠謀碰面掀關注

親姐弟明算帳！姐和媽冷戰挨餓　弟「家中開早餐店」標價營業

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

終於達標！鄭州富士康招滿10萬員工　高管感謝政府協助

反送中期間遭毆　《環球時報》前記者付國豪去世！享年30歲

第10屆雲台會文旅產業交流　台商聚焦「農林生態」挖掘上億商機

補教女師加班病倒請假3天「被開除」　還遭索賠47萬元

中日元首會晤談台灣問題　習近平：不接受任何借口干涉中國內政

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷：祝你們幸福

市值曾飆破600億元！「生鮮電商第一股」不到1年半裁到剩55名員工

陸疾控局： 3歲以下嬰幼兒免查核酸證明！

習近平抵曼谷參加APEC峰會　是否與張忠謀碰面掀關注

親姐弟明算帳！姐和媽冷戰挨餓　弟「家中開早餐店」標價營業

快訊／北韓疑射洲際飛彈　日相岸田：估掉落日本專屬經濟海域以內

「夜店阿嬤」慘了！　撿悠遊卡退月票買菸…失主氣炸不和解

高雄驚見「鏈鋸人外送員」！戴超狂安全帽上路...恐吞500元罰單

最後衝刺凝聚支持者！黃珊珊預告2場大造勢　訴求走出藍綠綁架

高雄一件槍擊案4判決3版本　何俊英：司法判決不應碰運氣

LIVE／大貓熊團團昨晚突發4次癲癇！　動物園11點說明最新病況

阮慕驊推「科博之櫻」　「科博館Ｘ勤美草悟」台中最美翡翠項鍊

快訊／各類疫苗保護效益報告今公布！指揮中心14:00說明

外媒：習近平G20外交復出秀　釋出利多「分化歐盟」

2男網路求職「約商旅面試」　見面秒變豬仔！主嫌才21歲

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

大陸熱門新聞

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

市值曾飆600億元　這電商不到1年半剩55名員工

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

中日元首會晤談台灣問題

男借錢失聯　他突收還款超感動

女師病倒請假3天　被開除還要賠11萬

媽癱4年後奇蹟起身　她得知真相哭

1歲女嬰發燒一查癌王末期！苦熬47次放化療再復發

反送中期間遭毆　前環時記者付國豪去世

喝水發現怪味！他查蓄水池驚見「溺斃猴群」

姐和媽冷戰挨餓　弟家中開早餐店標價營業

她增加性生活　醫：懷孕機率更低

噴2萬吃燒焦烤全羊！他PO網公審被求償9萬

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

更多熱門

相關新聞

移民署結合地檢署共同反賄選　宣導18歲公民權

移民署結合地檢署共同反賄選　宣導18歲公民權

距11月26日9合1選舉日僅剩10天，各地選情激烈，為防範賄選影響選舉公正性，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(16)日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」活動，邀請連江地檢署檢察長黃元冠擔任講座，解說常見的賄選手法，並宣導臺灣首次18歲公民權修憲複決投票，讓每位新住民朋友都能成為反賄選達人，並瞭解臺灣的公民權修憲複決制度。

高檢署檢察長南下屏東視察選舉查察

高檢署檢察長南下屏東視察選舉查察

TOYOTA品牌形象館進駐新北耶誕城

TOYOTA品牌形象館進駐新北耶誕城

屏東警加強選舉期間巡邏　嚴查賄選

屏東警加強選舉期間巡邏　嚴查賄選

陸雙11超佛系！強調「扶貧做公益」

陸雙11超佛系！強調「扶貧做公益」

關鍵字：

雲台會2022

讀者迴響

熱門新聞

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

屈中恆當朋友面訓老婆！Vicky心冷提離婚

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

長腿議員候選人變神力女超人！粉絲嗨爆

30年一中嘟嘟歇業！台中人眼淚還沒乾　下一手租客無縫接軌

叻沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉

怪脾氣是他！　12星座暴怒地雷公開

寵物鳥斷頭　變老鼠嘴下亡魂慘死

Netflix推新功能「遠端遙控登出寄生帳號」台灣也入列

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面