移民署結合地檢署共同反賄選　宣導18歲公民權+修憲複決投票

▲移民署高雄市第一服務站，辦理新住民家庭教育及法令宣導課程，深獲好評。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／高雄報導

距11月26日9合1選舉日僅剩10天，各地選情激烈，為防範賄選影響選舉公正性，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(16)日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」活動，邀請連江地檢署檢察長黃元冠擔任講座，解說常見的賄選手法，並宣導臺灣首次18歲公民權修憲複決投票，讓每位新住民朋友都能成為反賄選達人，並瞭解臺灣的公民權修憲複決制度。

賄選的態樣除了常見以走路工、茶水費等名目給予現金、禮券，或是贈予有經濟價值的用品外，也包括提供餐會、旅遊、聯誼、抽獎等與成本顯不相當的活動。

黃元冠舉實務案例說明，候選人假借關懷、表揚名義，發放慰問金、民生物品或送價值數千(百)元之獎牌(品)，或以不同名目包裝的贈禮賄選，例如於各地競選總部，以徵求志工名義，發放價值數百元的競選夾克、禮品等行為，藉以請求支持，都有可能涉及賄選之行為。選民應勇於拒絕，並運用0800-024-099檢舉專線，或利用法務部調查局官網線上檢舉，以杜絕賄選歪風。

今年的選舉，也將舉行臺灣史上首次18歲公民權修憲複決公投；黃元冠表示，我國憲法規定，立法院提出的憲法修正案、領土變更案等，須交付公民投票複決。今年3月25日立法院院會通過18歲公民權修憲案，中選會考量投票完成的法定期限及多項因素後，決定將此案於11月26日與地方公職人員選舉同日舉行投票，通過後年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，臺灣的選舉制度是民主價值的良好典範，透過賄選手段贏得選舉的人，沒有真正為民服務的心，上任之後容易發生貪瀆情事，呼籲新住民一起反賄選，不買票、不賣票，共同守護臺灣的民主及未來!