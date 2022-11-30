全家墨西哥馬雅單品咖啡新登場！果香楓糖尾韻甜蜜勾人

▲全家便利商店咖啡深受民眾喜愛，近期推出新單品，ETtoday午間新聞凱翊及小孟主播在棚內開箱必喝款。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

喝咖啡的台灣人真的很幸福，不論是平價風味還是單品咖啡，走進街邊的便利超商就能買到！ETtoday午間主播黃凱翊和李孟靜也非常認同，像她們在準備播報前總是需要一杯咖啡來提神，公司旁全家便利商店的咖啡就成了兩人的上工神隊友！寵粉的她們特別精選了全家「單品咖啡」要開箱推薦給粉絲們，讓大家能夠一起隨時品嚐咖啡濃郁醇香，療癒享受一整天。

全家便利商店自2017年起推出「單品咖啡」後，就不斷搜羅全世界各地不同的咖啡豆，並不定期更換豆子，提供民眾更多元的「國際咖啡視野」，凱翊笑說「就是要讓人不必出國，也能享受到各國的咖啡」。今年11月底開始，Let’s Café單品咖啡新推出來自墨西哥的馬雅咖啡豆，讓小孟驚呼「好少見！」其實墨西哥是全球第十大的咖啡生產國，但在台灣卻十分少見的原因是，咖啡豆多出口至歐美及日本，而全家為了讓民眾也能品味這稀有又特別的風味，特別引進推出。

墨西哥的「馬雅咖啡豆」讓小孟好奇「該不會跟馬雅文化有關吧？」凱翊笑說，「沒錯～這款咖啡豆出產地就是恰帕斯地區，也就是馬雅古國城市遺址所在地！」由於地處高海拔熱帶雨林區，擁有肥沃的火山土壤，因此讓恰帕斯成為墨西哥優質咖啡頂級產區。小孟表示，每次喝Let’s Café單品咖啡都像是在品嚐紅酒，可以喝到各國不同產區風土所孕育出來的獨特味道，樂趣十足；聽到凱翊介紹墨西哥馬雅咖啡小圓豆的風味醇厚適中、味道濃郁細膩，還帶有些許發酵水果香氣，讓小孟迫不及待想要品味全家新推出的墨西哥馬雅單品咖啡。

果然小孟和凱翊一喝都超級驚豔，入口就有果香味；再品嚐第二口則是浮現巧克力風味，對於咖啡的醇厚度和均衡度兩人都讚不絕口；尾韻喝起來像是香香甜甜的焦糖爆米花，又像是楓糖的香甜感，圓潤順口的風味讓凱翊和小孟都期待每天早上都來一杯，開啟一整天的好心情。

能做出一杯風味濃郁又好喝的咖啡背後需要的是職人具備的專業和對品質的堅持，盡力把細節做到完美才能成就出一杯美好咖啡，而全家新推出的Let’s Café墨西哥馬雅單品咖啡秉持職人精神，為民眾獻上風味絕佳的咖啡。