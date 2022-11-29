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電腦斷層也能查死因！法務部與台大合作「PMCT協助相驗解剖計畫」

▲▼法務部法醫研究所與台灣大學舉辦法醫電腦段掃描協助相驗解剖協議簽約記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲法務部法醫研究所與台灣大學舉辦法醫電腦斷層掃描協助相驗解剖協議簽約記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

電腦斷層不僅可以幫助活著的人找出病因，也可以幫助死者釐清死因！國內經過2年的試辦，證實電腦斷層確實可以作為相驗解剖的助力，法務部法醫研究所與台灣大學今（29）日簽署協議，辦理法醫電腦斷層掃描(PMCT)協助相驗解剖計畫，將於明年正式啟動法醫CT，在北中南三區同步設置法醫CT影像中心，未來司法相驗案件在檢察官同意下就可進行掃描、再由專家協助判讀。

為落實司改國是會議決議與達成科技化法務政策目標，由法務部法醫研究所、國立台灣大學共同達成協議，委請台大辦理法醫電腦斷層掃描(PMCT)協助相驗解剖計畫，在法務部部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台大醫學院院長倪衍玄、台大醫院院長吳明賢的見證下，由法務部法醫研究所所長侯寬仁與台大法醫學研究所所長翁德怡代表簽署協議。

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電腦斷層協助相驗解剖在歐美澳日等先進國家已經行之有年，法醫研究所與台灣大學經歷2年試辦，結合法醫與影像醫學跨領域合作，蔡清祥致詞時指出，試辦計畫最初，甚至是以廢棄電腦斷層儀器經過修復後使用，發現真的可以幫助檢察官對於死亡案件檢查鑑定。

法務部表示，法醫CT明年正式啟動，將在北、中、南各設置一台法醫CT，其中北部地區是台大醫學院法醫影像中心，採購最新、256切電腦斷層掃描儀；中部地區將設置於台中市生命禮儀管理處崇德館相驗解剖中心、南部將設於高雄市殯葬管理處第一殯儀館，爾後司法相驗案件在檢察官同意下，將由法醫所委請專人將大體運送至各區 CT 中心執行掃描。

由於法醫所尚須培育具影像判讀專業法醫師，故初期由台大醫學院法醫影像中心法醫電腦斷層影像判讀專家進行影像判讀，透過官學合作，希能更精準地協助法醫研判死因。

▲▼法務部法醫研究所與台灣大學舉辦法醫電腦段掃描協助相驗解剖協議簽約記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲法務部長蔡清祥致詞。（圖／記者洪巧藍攝）

蔡清祥指出，台大醫院不僅為全國首屈一指的醫學中心，台大法醫學研究所更是全國唯一的法醫教育機構，在法醫制度的研商過程中，法務部一直和臺大法醫學研究所密切的討論，透過與台灣大學合作「法醫電腦斷層掃描協助相驗解剖計畫」，不僅可精進國內法醫鑑識品質，再加上台大近年亦提供許多有建設性的意見，結合法醫與影像醫學專科跨領域合作，皆達成科技化法務部與落實司法人權保障的目標。

倪衍玄致詞表示，法醫電腦斷層掃描加入後，帶來首要的改變就是「場所」，過去解剖相驗多是在殯儀館進行，現在則改在大學醫院裡進行，也特別準備規劃路線，希望表達對往生者與一般社會大眾相當程度的尊重，另電腦斷層屬於放射線檢查，在醫院進行也比較符合世界潮流。

吳明賢致詞表示，今天的合作是人權、司法重要里程碑，他分享過去在美國邁阿密進修經驗，當地對於死因不明幾乎都要司法解剖，這很重要，因為不只是給死者正確死因，對其家屬也是很重要的交代，讓他們可以放心。

吳明賢強調，台灣大學與法醫研究所合作法醫電腦斷層掃描，不僅增加相驗嚴謹度，亦是對死者及家屬的尊重與寬慰，也期盼未來能合作有關新興毒品相關領域，開拓更多法務與醫療合作的里程碑。

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