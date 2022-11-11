國境解封！觀光局重啟「觀宏專案」　招手新南向來台旅客拚觀光

▲桃園機場出入境人次逐漸回溫。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

國境解封，為拚觀光，觀光局今(11)日宣布，即起重新接受印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國優質觀光團申請「觀宏專案」，力拼疫後新南向市場來臺旅客成長，過去受COVID-19疫情影響暫緩受理申請作業，行政院同意續辦1年至112年12月31日止。

「觀宏專案」係東南亞旅行團來臺簽證便利措施，經由觀光局駐外辦事處及各國觀光主管機關推薦、觀光局審核通過之指定組團旅行社與台灣接待旅行社的擔保，團進團出方式，提升東南亞旅客來臺意願。自104年11月1日起實施成效良好，新南向18國來臺旅客人數自104年142萬人次，年年成長至108年約277.2萬人次。

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近年全球觀光產業受疫情影響甚鉅，國境解封，觀光局力拼今年底前70萬名旅客來臺，明年以來臺旅客593萬人次為目標，後年(114年)要達到1186萬人次以上，恢復到疫情前千萬觀光大國。

觀光局表示，為重啟觀宏專案，在國境開放前已進行前置準備作業，如越南駐外辦事處自今年7月即針對指定旅行社營運狀況進行檢核，並提出相關刪修建議，9月全面檢視適用本專案東南亞目標國家之建議名單，加強篩濾潛在風險，汰除歇業或失聯業者，提供優質組團社及地接社名單辦理觀光團來台旅遊規畫。

此外，觀光局將與內政部移民署、外交部領事局密切聯繫與合作，共同研議精進作業規範審查作業，以確保相關作業流程。

觀光局表示，重新於觀光局行政資訊網上公告各市場觀宏專案指定旅行社，並同步舉辦線上線下併行業者說明會，向臺灣接待旅行社說明申請流程與相關規範，期能加速團客市場復甦，並再次呼籲國內旅行業者協力並落實通報規定，同時亦須遵守相關防疫規定及團體旅遊跨境旅遊注意事項。

觀光局表示，為因應10月13日邊境開放，針對疫後觀光提出新策略，以永續、綠色旅遊為方向，透過「新服務、新產品、新戰略」三箭一同達成觀光永續之目標，並期盼透過觀宏專案重啟，為疫後來台人數成長注入新動能，早日恢復疫前來臺旅客之人數。