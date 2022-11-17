深探台南之美　嘉藥境外生直呼驚喜

▲嘉南藥理大學國際暨兩岸事務處，為讓來台求學的境外學生能更認識台南，特別規劃一日「探索台南文化體驗之旅」，前往台南七股瀉湖觀光生態旅遊，體驗台南在地生活與文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學國際暨兩岸事務處，為讓來台求學的境外學生能更認識台南，特別規劃一日「探索台南文化體驗之旅」，由嘉藥台灣學生領軍，帶領近40位來自印尼、越南、馬來西亞、香港及澳門等國家的境外生，前往台南七股瀉湖觀光生態旅遊，帶境外學生走入鄉鎮，親身體驗台南在地生活與文化之美。

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文化體驗之旅來到了七股，外籍生除了沿途欣賞紅樹林、定置漁網、參觀蚵田外，也透過台灣學生的即時翻譯，瞭解台南七股的特有文化，還能邊遊湖結束後讓同學品嚐當地知名的鮮蚵，體驗邊烤邊吃的樂趣，深度探索台江內海的生態環境，活動結束前學生DIY杯子蛋糕，做出屬於自己的獨特甜點。

來自香港就讀藥學系的利同學表示，透過這次文化體驗之旅活動認識很多來自各地各系的同學，大家雖然語言不相通，但透過出遊活動可以拉近彼此感情，相信未來在學校的生活也會更加豐富充實；來自柬埔寨的李同學說，在大四畢業前可以參加這次活動，為他在嘉藥留下深刻的印象。

嘉藥國際長林怡君表示，嘉藥擁有超過200多所國際姊妹校，豐富的國際化資源吸引全球各地學生前來就讀，共有來自各國近300位的境外學生，校方每年除舉辦境外學生迎新活動之外，端午節、中秋節、耶誕節及春節等亦皆安排系列慶祝活動，藉由多元文化活動的安排，讓境外生看見校園以外的視野，也透過活動讓台灣學生結識國外友人，還能訓練語文能力，對學生來說都是最直接的受惠者。