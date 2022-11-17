　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

深探台南之美　嘉藥境外生直呼驚喜

▲嘉南藥理大學國際暨兩岸事務處，為讓來台求學的境外學生能更認識台南，特別規劃一日「探索台南文化體驗之旅」，前往台南七股瀉湖觀光生態旅遊，體驗台南在地生活與文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學國際暨兩岸事務處，為讓來台求學的境外學生能更認識台南，特別規劃一日「探索台南文化體驗之旅」，前往台南七股瀉湖觀光生態旅遊，體驗台南在地生活與文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學國際暨兩岸事務處，為讓來台求學的境外學生能更認識台南，特別規劃一日「探索台南文化體驗之旅」，由嘉藥台灣學生領軍，帶領近40位來自印尼、越南、馬來西亞、香港及澳門等國家的境外生，前往台南七股瀉湖觀光生態旅遊，帶境外學生走入鄉鎮，親身體驗台南在地生活與文化之美。

▲嘉南藥理大學國際暨兩岸事務處，為讓來台求學的境外學生能更認識台南，特別規劃一日「探索台南文化體驗之旅」，前往台南七股瀉湖觀光生態旅遊，體驗台南在地生活與文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化體驗之旅來到了七股，外籍生除了沿途欣賞紅樹林、定置漁網、參觀蚵田外，也透過台灣學生的即時翻譯，瞭解台南七股的特有文化，還能邊遊湖結束後讓同學品嚐當地知名的鮮蚵，體驗邊烤邊吃的樂趣，深度探索台江內海的生態環境，活動結束前學生DIY杯子蛋糕，做出屬於自己的獨特甜點。

▲嘉南藥理大學國際暨兩岸事務處，為讓來台求學的境外學生能更認識台南，特別規劃一日「探索台南文化體驗之旅」，前往台南七股瀉湖觀光生態旅遊，體驗台南在地生活與文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

來自香港就讀藥學系的利同學表示，透過這次文化體驗之旅活動認識很多來自各地各系的同學，大家雖然語言不相通，但透過出遊活動可以拉近彼此感情，相信未來在學校的生活也會更加豐富充實；來自柬埔寨的李同學說，在大四畢業前可以參加這次活動，為他在嘉藥留下深刻的印象。

▲嘉南藥理大學國際暨兩岸事務處，為讓來台求學的境外學生能更認識台南，特別規劃一日「探索台南文化體驗之旅」，前往台南七股瀉湖觀光生態旅遊，體驗台南在地生活與文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥國際長林怡君表示，嘉藥擁有超過200多所國際姊妹校，豐富的國際化資源吸引全球各地學生前來就讀，共有來自各國近300位的境外學生，校方每年除舉辦境外學生迎新活動之外，端午節、中秋節、耶誕節及春節等亦皆安排系列慶祝活動，藉由多元文化活動的安排，讓境外生看見校園以外的視野，也透過活動讓台灣學生結識國外友人，還能訓練語文能力，對學生來說都是最直接的受惠者。

▲嘉南藥理大學國際暨兩岸事務處，為讓來台求學的境外學生能更認識台南，特別規劃一日「探索台南文化體驗之旅」，前往台南七股瀉湖觀光生態旅遊，體驗台南在地生活與文化之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
台北套房只要450萬！「壁紙全爛」冷氣上蓋炸開
松本清吹熄燈號！最大間分店周日起停業
天團男星脫口「不確定兒子是親生」！勁爆洩：只有一顆睪丸
燒「蘋果全系列」給阿公！爸憂不會用　老闆1句話神回覆
女王駕崩前幾天　他爆1原因被查爾斯「狠甩巴掌」爆哭
獨／錢帥君男友開設招待所　「辣妹荷官訓練基地」曝
FTX破產我國50萬人受害！金管會發聲了
快訊／台中印刷廠爆火警　險波及彰化選票

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台首大與中州科大「自我了斷」　專家：公權力介入照顧師生權益

崑大榮獲TCSA台灣企業永續獎等2獎項　表現亮眼

深探台南之美　嘉藥境外生直呼驚喜

12星座「水星、金星入射手」！一周運勢曝光　金牛有美好約會

來看「魔獸」霍華德風釆　桃捷這4天提供便捷服務

新北耶誕城「冰晶大道」巧撞「台式美學」　網笑：純白莊嚴

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

第二波私中專輔學校公布　苗栗賢德工商與高雄新光高中入列

買「蘋果全系列」燒給阿公！爸憂「不會用」　老闆回1句網全笑翻

狂被朋友炸「卻沒人參加她婚禮」　準新娘錯愕：該一個個問？

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

台首大與中州科大「自我了斷」　專家：公權力介入照顧師生權益

崑大榮獲TCSA台灣企業永續獎等2獎項　表現亮眼

深探台南之美　嘉藥境外生直呼驚喜

12星座「水星、金星入射手」！一周運勢曝光　金牛有美好約會

來看「魔獸」霍華德風釆　桃捷這4天提供便捷服務

新北耶誕城「冰晶大道」巧撞「台式美學」　網笑：純白莊嚴

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

第二波私中專輔學校公布　苗栗賢德工商與高雄新光高中入列

買「蘋果全系列」燒給阿公！爸憂「不會用」　老闆回1句網全笑翻

狂被朋友炸「卻沒人參加她婚禮」　準新娘錯愕：該一個個問？

順逆時中？王世堅、薛瑞元同遭批　陳時中緩頰：尊重選擇和風格

元大金連3年拿「永續韌性獎」！　今年投入11項管理準則

2022 GLORIDAY「桃園華泰名品城耶誕村」18日重磅回歸

納智捷「n⁷電動休旅」明年第4季量產！2.5萬張訂單這時可消化完

華泰名品城疫後衝30%成長「業績破百億」　LOEWE、BOSS擴大一倍

500元就能買到的交換禮物！極光味香氛蠟燭、金黃拿鐵護手霜讓妳甜甜過聖誕

台首大與中州科大「自我了斷」　專家：公權力介入照顧師生權益

「對職棒已經沒憧憬」　歐耀宗轉戰業餘：投多久算多久

崑大榮獲TCSA台灣企業永續獎等2獎項　表現亮眼

金控尾牙30人確診　金管會提醒：要遵守CDC防疫指引

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

2023年財運出爐！命理師：「5生肖」準備賺大錢

下波變天時間點出爐　全台轉濕涼

熟客送韓國糖果！屏東妹一吃秒遭口爆

台灣哪裡最無聊？網點名「3縣市」

他見小學生穿搭驚呆！家長曝「兒童界愛馬仕」

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

正妹市議員拍寫真「襯衫炸出雪乳」　網：基隆版陳紫渝

「不熟友人包6000元」！過來人曝1關鍵：這是禮貌

明年補班日有6天！他嘆2月變隔周休二日

「講這3字的都是老人！」　一票不改口

好市多1物特價「阿姨打5通電話團購」！妹子也買了

傳金控辦尾牙30人確診！不影響口罩令鬆綁

更多熱門

相關新聞

台南體3地下停車場新建工程上梁儀式

台南體3地下停車場新建工程上梁儀式

台南市政府為改善解決市中心停車空間不足課題，配合行政院前瞻基礎建設計畫，爭取建置中西區體3地下停車場，整體工程業已完成90％，市長黃偉哲17日率員視察，指示交通局盡速完成地面層公園設施及地下停車場設備配置等工作，預先規劃營運各項整備之前置作業，期在啟用營運後提供市民優質便捷停車服務。

白目男好奇「試看看」　打火機燒掉廠房

白目男好奇「試看看」　打火機燒掉廠房

台南奇美博物館「聖誕週末」

台南奇美博物館「聖誕週末」

台南男「10分鐘拆47面選舉旗」！風向超意外

台南男「10分鐘拆47面選舉旗」！風向超意外

台南市教育局發表施政成果專刊

台南市教育局發表施政成果專刊

關鍵字：

台南嘉藥境外生

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

「國民姐夫」遭爆家暴8點檔女星妻！4線索揭正宮身分

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

快訊／台灣配音員呂佩玉驚傳過世

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面