10多歲童反覆發燒驗出副傷寒！兩個月連爆6起「創5年新高」

▲疾管署副署長莊人祥說明副傷寒疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，但其他傳染病正蠢蠢欲動！疾病管制署今（29）日公布國內新增1起副傷寒個案，是一名10多歲女童，11月開始反覆發燒，經過三次就醫、收治住院，抽血進行細菌培養才確認是副傷寒桿菌感染，經使用抗生素治療已經康復，不過，過去兩個月已經確認6起本土副傷寒個案，創下5年來新高，經疾管署調查個案間並無共通點。

疾病管制署今(29)日公布1例本土副傷寒確定病例，為居住北部地區10多歲本國籍女童，近期無國內外旅遊史，11月1日出現發燒症狀，並於11月2日就醫，後因持續反覆發燒再於11月5日及11月7日就醫，經收治住院使用抗生素治療，於11月10日症狀緩解出院，目前已無症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥表示，這名個案症狀以反覆發燒為主，因為不明原因的發燒，醫院給予抗生素治療前會去檢驗釐清可能感染細菌，這名女童經過抽血培養細菌，11月25日因檢驗出副傷寒桿菌（S. paratyphi A）通報後確診。同住家人及同班同學皆無疑似症狀，衛生單位已進行疫情調查並啟動相關防治措施，並安排個案同住家人採集糞便檢體送驗。

依疾管署統計資料顯示，今年至11月27日止，副傷寒確定病例共6例，均為本土病例，年齡介於10多歲至40多歲，發病期間為10月5例，11月1例；而過去2018至2021年期間本土累積病例數分別為1、3、0、1例，今年病例明顯增加，且創下5年新高。

莊人祥說，疾管署在確認第3起副傷寒之後就有請預防醫學辦公室進行調查，但是初步疫調顯示這6案沒有流行病學或者飲食上的共通點，分布於北中南5縣市，年齡分布也相當散，研判為零星個案。

疾管署說明，副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起之腸道傳染病，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2週，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、咳嗽、相對性心律減慢或身軀出現紅疹等。

預防方法包括：不吃生食，食物應充分煮熟，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；應飲用煮沸後的水或瓶裝礦泉水；保持良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，正確使用肥皂及清水洗手，才能有效防範。