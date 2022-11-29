鬥牛「啪」一聲前韌帶撕裂　男子膝蓋熱腫醫竟抽出3管「桑葚汁」

▲鬥牛「啪」一聲前韌帶撕裂，男子膝蓋抽出3管「桑葚牛奶」。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

NBA超級球星、高齡37歲的魔獸霍華德來台灣打球，掀起球迷狂熱，但瘋籃球也要留意安全。亞大附醫近期公布一則個案，48歲籃球迷阿哲到籃球場「鬥牛」，返家後卻發現右膝蓋腫脹，冰敷兩三天後始終未好轉，就醫治療後，醫師抽出3管宛如桑葚汁般、深紅色的積血，檢查確認是「前十字韌帶創傷性撕裂」，經採用增生療法後才好轉。

亞洲大學附屬醫院復健科主治醫師徐瑋璟指出，膝關節負責人體走、跳、蹲、跑、扭轉等運動模式，其中，呈現十字交叉狀的前後十字韌帶，連結股骨（大腿骨）和脛骨（小腿骨），負責功能為維持關節穩定度，是膝關節中最大、最重要的韌帶，也是運動員及年長者常因外傷、撞擊而受傷的部位。

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徐瑋璟表示，當時病患主述因為急於救球而用力扭轉膝蓋，當下有聽到右膝部位「啪」的一聲，但因沒有明顯劇痛，不以為意繼續打球，直到發現膝蓋竟開始腫脹，甚至無法蹲下時，才不得不趕緊返家冰敷，三天後還是沒有消腫，決定尋求復健科醫師治療。

徐瑋璟表示，患者就醫時，右膝有明顯腫脹發熱症狀，且透過理學檢查後，左右膝的抗阻穩定度也有明顯差異，經超音波探測檢查，果然看到膝蓋內積液十分嚴重，考量受傷部位正處急性期，立即採用關節抽吸，吸出約30cc血水後，患者腫痛症狀明顯緩解，後續則安排核磁共振影響檢查，確認是「右膝前十字韌帶撕裂」惹的禍，但所幸受傷部位僅部分撕裂，還不到全斷程度，無須手術治療，建議採用注射PRP增生療法，約2個多月後即恢復成一尾活龍。