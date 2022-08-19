水塔工貪快從一樓高跳下慘了　摔成「小王的骨折」急送醫

▲貪快從一樓高水塔跳下，台中一名40歲男子跟骨骨折急送醫。（示意圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中一名40歲李姓水塔工人日前為求快，從一層樓高的水塔跳下來，結果腳跟先著地，當下他痛得無法行走，返家後更發現腳跟整個瘀青，趕緊就醫檢查。醫師診斷後確定是腳跟閉鎖性骨折，又被稱為「偷情者的骨折」，幫患者手術植入埋頭式復位螺釘後復原良好，李男也直說「以後不敢再亂跳了」！

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▲跟骨骨折又稱為「偷情者的骨折」或「小三/小王的骨折」。（圖／記者游瓊華翻攝）



亞洲大學附屬醫院骨科醫師吳信廷表示，腳跟骨折是頗為常見的意外傷害，其中以勞工朋友為高風險族群，職業類別涵蓋鷹架、室內裝潢、油漆、水電工等，上述人員往往因各種原因由高處落下，之後腳跟先著地，導致承受身體絕大重量的跟骨難以承受，輕者移位，嚴重者則可能粉碎性骨折。

▲吳信廷指出，跟骨一旦骨折，患者會出現足跟疼痛、難以站立、行走等症狀。（圖／記者游瓊華翻攝）



吳信廷指出，國外給跟骨骨折一個十分浪漫的名稱，叫做「偷情者的骨折」或「小三/小王的骨折」，就是比喻第三者在偷情時不慎東窗事發，為了躲過正宮追捕，往往會在情急之下跳窗逃生，結果著地瞬間，跟骨往往首當其衝導致骨折而得名。

吳信廷強調，跟骨一旦骨折，患者會出現足跟疼痛、難以站立、行走等症狀，尤其腳踝部位更會嚴重腫脹、變形，同時伴隨有明顯淤血，尤其腳踝旋轉做動作時，可能也會聽到骨頭摩擦音，一旦沒有立即處理，等到骨折部位定位，日後不僅行走會劇烈疼痛影響步態，腳踝皮膚也會因不斷摩擦破裂，傷口難以癒合而壞死，導致骨頭外露的悲劇。