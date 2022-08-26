台中婦遇嚴重車禍當場斷腿　淚眼感謝醫「保住我的腳」

▲台中婦女阿雲年初遇嚴重車禍當場斷腿，經過亞大附醫醫療團隊搶救，保住阿雲的左腿。（圖／亞大附設醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名女子阿雲年初外出採買未料遇車禍，左小腿當場斷腿！不僅血肉模糊、骨頭也因骨折刺穿小腿、骨頭外露，傷勢嚴重，幸好路人發現後，趕緊通報消防隊送亞大附醫搶救，院方全力保住左下肢，避免步上截肢的悲劇。2個多月後傷口幾乎癒合，也可用助行器行走。阿雲表示，一度以為自己以後沒有腳了，現在準備返鄉參加豐年祭，感動地說「謝謝醫師保住我的腳」。

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▲台中婦遇嚴重車禍當場斷腿。（圖／亞大附設醫院提供）



亞大附醫整形外科醫師鄭旭棠表示，阿雲的傷勢太嚴重，骨科醫師當天先固定外部骨折部位，等到十天後出血腫脹稍緩，旋即安排骨折內固定手術，同時配合整形外科團隊，取出左側小腿內側腓腸肌皮瓣，覆蓋外露的骨頭，減少傷口感染及骨髓炎的風險。

▲阿雲在經過2個多月後治療後，傷口幾乎癒合，也可用助行器行走。（圖／亞大附設醫院提供）



鄭旭棠也提到，病患的受傷範圍十分大，甚至有許多肌肉已經磨損，為了保全腿部避免截肢，最重要的關鍵就是骨科醫師立即的清創及外固定手術，同時配合負壓傷口治療，只要病患病情穩定下來，就能好好重建傷口。