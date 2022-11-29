陸網炮火對準PCR企業！神秘人「張核子」擁89家公司　狂出包還能IPO

▲深圳今年以來多次要求市民「一天一檢」，圖為排隊做檢測的市民。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大規模核酸（PCR）檢測是大陸防疫的重要一環，這使多家核酸公司賺進大把鈔票，在抗議封控的聲浪下，民眾將目光鎖定深圳「核子基因」，因為其出包多次，卻能準備上市，甚至傳出老闆張珊珊及張核子是中共將軍張蘊鈺的後人。對於種種傳言和不滿，大陸官方28日作出回應。

綜合陸媒報導，事件起源於蘭州發生的「核酸烏龍」，25日在轉運陽性確診者時，發現個別人士「健康碼」顯示檢測為陰性，經核查是蘭州核子華曦實驗室工作人員，將「陽性病患」誤輸入為「陰性人員」。

大陸各地也接連爆出「陰性變陽性、陽性變陰性」的事件，認為大規模靜默依然阻止不了疫情擴散的原因，是核酸公司為了謀取大量利益在弄虛作假。另外，甘肅蘭州近日一名21歲核酸檢測員，被民眾當場抓包是陽性病患，認為根本在「投毒」。

▲深圳核子基因公司內部。（圖／證券時報網）

事件愈演愈烈，網友發現，涉事的蘭州核子華曦實驗室多次出包。據查，該實驗室今年8月才成立，隸屬深圳市核子基因科技有限公司。深圳核子基因的持有人為張核子，其持有該公司 64.74% 的股份。

大陸目前全國共有30多家核子華曦，背後的控股公司基本都是核子基因，張核子前掌握著89家公司的實際控制權，其中大量公司業務涉及檢測檢驗業務。除「核子華曦」外，深圳核子基因還擁有多家基因、生物公司，共計69家全資子公司。

核子基因法人部分各有不同，但一個名叫張姍姍的人擔任了其中19家的監事，且在大陸註冊了35間核酸檢測機構，被網友指出，基本上「哪裡有她的公司，哪裡爆發疫情」。

▲一個叫做「張核子」的人坐擁數十家核酸公司。（圖／證券時報網）

據《證券時報網》報導，核子基因官網顯示，疫情發生後，核酸檢測超過7億人次。面對記者邀訪高管，工作人員表示，「所有領導都在外地抗疫，無法接受採訪。」對於電話採訪的提議，公司也給予了婉拒。

大陸網友流傳，張珊珊是張核子的孩子，張珊珊的母親則是巴穎， 張核子與巴穎兩人同為中國醫科大學畢業；張珊珊與張核子是張蘊鈺將軍的後人。

對此，張蘊鈺之子、北京衛戍區原裝備部部長張旅天回應，「假消息，已報警」，完全是無中生有，造謠誹謗，「所有瞭解我的戰友、朋友都十分氣憤。特別是向我父親這樣一輩子為黨和國家事業奮鬥奉獻一生，一身正氣兩袖清風的革命老前輩身上潑髒水，十分惡毒。」

▲深圳核子基因自稱啟動上市計劃。（圖／證券時報網）

另外，對於大陸民眾不滿深圳核子基因多次出包，卻依然能運作甚至準備IPO（首次公開募股）的事件，深圳南山區衛生健康局相關人士表示，對轄區內核酸檢測實驗室的監管非常嚴格，每一家實驗室都會派監督員駐點檢查，24小時有專員駐點在實驗室，對人員職責、檢測過程、設備、數據，包括訊息報送等進行全流程的監督，「一旦發現問題，我們會要求立刻進行整改。」

此事再度引發網友批評，「還想上市？直接罰到倒閉吧」、「張核子，哪個父母會給孩子起這種名字，沒人覺得這是個假名嗎」、「有這錢趕緊加強醫院建設不好嗎」、「背後的利益鏈得查清楚，判幾個無期立馬疫情結束」、「扛著防疫的大旗，做著骯髒的交易，代價則是數百萬人的生計」。