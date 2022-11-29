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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／黃捷後又1人！　罷韓4君子張博洋宣布加入民進黨團運作

▲▼高雄市議員候選人張博洋號次抽籤 。（圖／地方中心攝）

▲台灣基進高雄市議員張博洋，今宣布加入民進黨團運作。（圖／地方中心攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一選戰告一段落，由於藍綠均未取得過半席次，高雄市議會議長、副議長大戰緊接著開打！台灣基進今日宣布，經過內部討論，高雄市議員張博洋將加入民進黨團運作，齊拼光復議會。張博洋表示，本次議會選舉，台灣基進就是以本土拼過半作為最大目標，推出台派議長光復議會。

張博洋說，昨（28）日列席民進黨團會議時，有表達會將是否加入民進黨團運作一事帶回內部討論，因為自己是台灣基進黨籍議員，對外的合作與否需經過黨內討論再行回覆。

張博洋表示，經內部討論後，將由台灣基進黨部向民進黨黨團提交回覆，本屆任期將加入議會民進黨團的黨團運作，支持民進黨黨團提出的議長人選。

▲▼台灣基進2022縣市議會選舉 高雄市議員參選人劉航遠 陳子瑜 張婷婷 張博洋 李雨蓁 黃敬雅 楊華樺。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張博洋本屆任期將加入議會民進黨團的黨團運作，支持民進黨黨團提出的議長人選。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

對於昨日表達必須要帶回內部討論的意見後，晚上開始遭到有心人士造謠，惡意扭曲，散播張博洋「拒絕」與民進黨合作的假消息，他對此表示遺憾。

張博洋呼籲，此次台派全台挫敗，十三個月之後就是攸關台灣前途的中央層級大選，台派沒有分裂本錢，大家應該思考期中考為何考不好，怎麼團結彼此，在期末考贏回來，才是當務之急。

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