當面拒絕慰留！邱顯智、王婉諭堅辭決策委員　陳椒華當場走人

▲王婉諭、邱顯智、陳椒華。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量29日舉行「召開純吃飯？黑白兩道聚餐 警察風紀壞了了」記者會，但外界焦點聚焦時代力量決策委員改選議題，黨主席陳椒華再次表達慰留決策委員立委王婉諭、邱顯智立場，但遭到與會的王婉諭、邱顯智當面拒絕，陳椒華則直接起身離開現場，場面一度相當尷尬。

對於黨主席請辭議題，陳椒華僅回應，昨晚有發相關聲明稿，請大家再參考。對於媒體追問是否接受慰留決策委員，邱顯智則回應，主席非常辛苦、盡心盡力，但現在談的是政治態度問題，不管是台灣維新黨、民進黨，在政黨面對如此挫敗的時刻，必須展現痛定思痛、大破大立態度，時代力量目標非常清楚，就是必須團結向前，因應剩下1年多的立委選戰。

邱顯智表示，作為決策委員自己責無旁貸，所以希望決策委員會總辭，並非針對主席，儘速改選、整頓，備戰2024，主席提到行政上的問題，這可以共同思考如何精簡，有比較周全的作法，目標是全黨上下團結因應2024選戰。

王婉諭表示，此時選擇辭去決策委員，是希望沈痛呼籲黨檢討相關狀況，黨的決策機制現在已經無法發揮功能，應該全面總辭進行改選，這次補選會跟下次改選時間非常接近，總辭之後應該一同面對。

對於決策委員會改組，王婉諭指出，如果只是因為行政業務告訴大家不要動，難以讓大家看到時代力量有要沈痛改革。這個黨的每一個人都非常認真、辛苦，但決策很多時候不討論提案、方向、政策跟策略，這都是決策失能的狀況。

陳椒華則回應，現在時代力量最需要的就是團結，需要凝聚共識，在內政部未正式生效前，還是會極力慰留6位決策委員。

對此，王婉諭表示，會堅定請辭、不會動搖，讓黨好好思考如何走下去，團結是必要的，如果有這樣的共識，就是好好團結面對時代力量如何走出新的路線。此時陳椒華也直接離席。