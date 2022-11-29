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曾格爾遭疑登頂紀錄造假「富商認有滾床」　怒PO證書反擊

記者黃翊婷／綜合報導

「登山女神」曾格爾日前攻頂世界第8高峰，以13小時無氧成績創下紀錄，卻受到其他登山好手質疑，還被爆出與已婚陳姓富商泡湯過夜。對此，曾格爾昨日（28日）深夜在臉書公開登頂馬納斯魯峰的證書，證明自己的實力。

曾格爾遭質疑登山紀錄，富商認不倫，她PO圖反擊。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾Grace Tseng ）

▲曾格爾公開登頂證書。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾Grace Tseng，下同。）

29歲的曾格爾多次創下台灣登山史紀錄，日前她攻頂世界第8高峰馬納斯魯峰（Manaslu），以13小時無氧成績創下紀錄，卻被其他登山界好手質疑造假，引發國際議論。台灣登山好手張元植27日就在臉書PO文直疑曾格爾的成績，不僅找出7名登山高手在不同時間登上同地點的畫面進行比對，還列出時間軸、竹竿和黑旗的位置等證據，甚至有登頂者聲稱沒見到曾格爾，因此希望曾格爾能出面解釋清楚。

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【曾格爾Manaslu無氧速攀調查報告V3】 #報告第三版 #也是最終版 #新瓜 #懶得看報告沒關係我把最大的瓜拉出來PO在這 我想大多數看戲鄉民吃瓜群眾，其實對生硬的邏輯推演，以及玄奧高深的軌跡技術討論沒啥興趣。 對，其實我也累了。...

張元植發佈於 2022年11月27日 星期日

對此，曾格爾28日深夜在臉書PO出今年10月4日登頂馬納斯魯峰的證書，她表示，登山本來是一件非常開心的事，這陣子卻受到子虛烏有的影涉與抹黑，令她身心俱疲，「如果我真的有如此超能力去造假這些紀錄，何苦不在第一時間就提供所有資訊跟照片？」

曾格爾強調，「10月4日前如有登頂的可能，不可能沒人看到」，只要仔細看她提供的照片、影片以及衛星定位資訊，就能清楚了解，她是真真實實自己爬上馬納斯魯峰的，如果不相信，歡迎提供一份一模一樣的報告、照片與影片，否則將不再回應關於照片與影片等相關問題，她也很樂意提供手機檔案進行驗證，若後續仍有不實報導與惡意抹黑，不排除會追究法律責任。

▲曾格爾堅稱沒造假！賈永婕嘆：面對錯誤才是唯一方式。（圖／翻攝自臉書／曾格爾 Grace Tseng）

▲曾格爾遭質疑登山紀錄，還捲入偷吃已婚富商的疑雲。

至於被爆出與已婚陳姓富商泡湯過夜一事，陳男的妻子岳姓女子已經向法院提告，同時求償200萬元。士林地院28日首度開庭，雙方均委由律師出庭，岳女的律師指出，陳男已坦承與曾格爾發生性行為，還收到曾女傳來的訊息，包含「你又不是單身怎麼帶我去」、「不然你養我」等。

曾格爾的律師則反駁，陳男只聲稱自己已離婚，而且還在爭取共同扶養小孩，曾女所說的「不是單身」，是指陳男有小孩，所以並非單身；另外，曾女在今年8月29日有返家，並非留宿在三二行館，也沒有吃早餐、按摩等行程，更未與陳男發生性行為，這部分可以傳喚陳男及曾父出庭作證。全案將在2023年2月6日再度開庭審理。

和大家分享我於今年10月4號登頂馬納斯魯的證書。 我將會繼續一步一腳印往上爬，讓世界相信生於台灣的我們還是可以登上世界高峰。 聲明： 我本人 曾格爾 在2022年10月4日無氧登頂世界第八高峰Manaslu...

曾格爾 Grace Tseng 發佈於 2022年11月28日 星期一

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