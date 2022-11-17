曾格爾道歉「名與利只是一時」！612字全文未提她　承認情緒性發言

▲曾格爾遭質疑造假。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

記者閔文昱／綜合報導

「登山女神」曾格爾年僅29歲就多次創下台灣登山史紀錄，卻在前陣子捲入緋聞風波，還被登山好手張元植質疑登山紀錄，對方一口氣丟出20頁的分析報告，揭露紀錄中多處疑點，就連她自評與果果（呂忠翰）、三條魚（詹喬愉）差別的語音訊息也被流出，引發各界批評。對此，她17日也公開向張元植、果果道歉，不過612字的道歉文中，卻獨漏了三條魚。

曾格爾17日在臉書發文表示，這陣子很多事情進行著，「請原諒長時間無氧過後的腦袋在思考上需要一些時間恢復記憶。」她花費了一些時間寫出中、英文報告，也將照片上傳雲端終於整理完整份資料，「但最後一步，我還在等待Garmin 回覆信件，關於沒有詳細點位，並確認是否曾經有將軌跡轉成航線的紀錄等等，待收到回覆便會公開完整攀登報告。」

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「另外關於之前的風風雨雨，我想在此澄清並道歉。」曾格爾公開向果果致歉表示，雖然說音檔是屬私下對話，但未經她同意下被有心人士刻意公開，造成的傷害她深感抱歉，身為公眾人物應在任何時間都需謹慎發言。她強調，自己非常敬佩台灣所有的登山前輩們，果果更是台灣無氧八千米的先鋒，自己有時侯無端受到攻擊時，果果也願意聽她說、鼓勵她，「真的很感謝他。」

▲台灣知名登山家呂忠翰、張元植。（圖／資料照）

針對張元植的邀請，曾格爾坦言非常開心，也很期待有一天大家能一起開心登山，張元植所提出的問題確實可以帶來更多不同的觀點交流，每次尋問對方關於登山史的問題，他知識非常淵博又熱心分享，也都很耐心的一一回覆問題，實在是非常感謝，「對於近期的風波造成一時之間的情緒性回覆，我在這裡也想對您致歉。」

曾格爾說，經過這陣子的沈澱以後，回想「當初我為什麼會開始爬山？」她認為「名與利只是一時，最重要的是將海外的攀登經驗帶回來分享、交流。」因為她明白，這是自己真心想做的事，並非只是追求紀錄來證明自己，「人生最終是活給自己看的，我會繼續努力，成為一個更好的人。」

▲「登山女神」曾格爾。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

據悉，曾格爾日前稱以13小時無氧攀世界第8高峰「登馬納斯盧峰」，卻被各方登山界好手質疑造假，張元植更貼出20頁的分析報告，包括「軌跡中反映出的移動特徵，不符合無氧八千米攀登的現實運動狀態，也不符合當時的雪況特徵」、「軌跡的點位之間的時間間隔，有不正常規律」、「軌跡的點位數量過少」、「軌跡紀錄的高度上升/下降太過穩定，不像自然產生」等等。

登山作家「御風泊客」近日還公開與曾格爾的語音訊息內容。曾格爾在語音訊息中提到，有贊助商質問為什麼要花這麼多錢，而且文章內容會讓人分不清她和果果（呂忠翰）、三條魚（詹喬愉）的差別，「我跟果果的差別就是他的恢復期比較慢，所以他凍傷、1年就只能爬1座，但是他14座的贊助商都有了，所以他不用在乎別人怎麼說」、「三條魚是這樣，三條魚現在我跟她兩個人都沒有足夠的經費，然後她只有在3000以下是比較OK、是比較有在做訓練的而已，她在8000以上、台灣根本就沒有這樣子的環境」。

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