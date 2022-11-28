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社會 社會焦點 保障人權

登山女神vs.公關女強人首開庭！都是律師出面...曾格爾否認約炮

記者黃宥寧／台北報導

29歲「登山女神」曾格爾遭爆介入公關界女強人婚姻，與陳姓人夫約奢華三二行館泡湯過夜，正宮心痛提告並求償200萬。士林地院28日首開庭，雙方未現身均委由律師出庭。正宮委任律師吳彥鋒庭上表示，陳姓丈夫坦承外遇，且曾女傳訊說「你養我，我不想努力好累...」等字眼，曾的律師則否認指控，並強調可傳曾女男友及曾父出庭作證。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

▲「登山女神」曾格爾遭爆介入公關界女強人婚姻，今法院首開庭，雙方皆委由律師出庭。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

岳姓正宮與曾格爾均委由律師到庭，因雙方均未遞狀聲請不公開審理，全案採公開審理，多家媒體則坐法庭後方旁聽席聆聽。

岳姓正宮委任律師主張，曾女明知陳姓人夫已婚，仍與人夫有超過朋友界限曖昧及親密行為，更在今年8月29日主動邀約到三二行館SPA按摩及發生性行為，被發現後還串掩蓋事實，嚴重侵害配偶權，故求償200萬元精神慰撫金；曾女委任律師認主張均不實，故請求駁回原告之訴。

法官則問，陳姓人夫是有配偶之人，證據方法為何？吳彥鋒律師有備而來指出，曾女得知陳男要出國，有傳訊甜蜜說「你又不是單身，怎麼帶我出國」、「不然你養我，我不想努力了...好累」，更進一步說，曾女在去年10月8日與陳姓男友一同到正宮家餐敘喝酒，期間正宮與丈夫互動，曾女可看得出來，且在場的張姓女友人得知曾格爾在登山拉贊助有遇到阻礙，甚至當場說「那妳可以找保哥老婆呀」因此曾女明確可知陳男是有配偶，若對方仍否認，可傳在場的張姓女友人到庭作證，

曾女律師則解釋，知道陳男有小孩，且對方有討論離婚，因此曾女說的「不是單身」是指陳男有小孩，所以不是單身。

▲▼曾格爾。（圖／翻攝臉書）

▲曾格爾約泡富商人夫，今法院首度開庭。（圖／翻攝臉書）

吳律師則說，陳姓人夫已坦承在三二行館有與曾女發生性行為，不排除傳他到庭作證；此時曾女律師又說，當天在三二行館，2人未發生性行為，若傳陳男可還原一切過程也同意，同時也提及餐敘當天曾女男友也在場，可一併傳到庭，而曾父也能到庭證明今年8月29日女兒有返家，並未留宿在三二行館，更沒有吃早餐或是按摩行程。

法官則問是否還有調查三二行館住客資料，吳律師則回，三二行館回函「監視器差1天，已過保存期限」故無法提供，並強調已有向法院聲請保全證據，法院也同意。（證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全）

法官最後問，是否有要和解，曾女律師則堅定回答「沒做的事，因此無和解必要」，庭末訂明年2月6日下午2點30分再度開庭。

對此，吳律師在事後接受媒體訪問時表示，透過簡訊內容可以看出，曾女確實與陳姓人夫安排8月30日的按摩，且還更改過時間，原因是因為曾格爾30號下午還要去拜訪募款單位。吳律師強調，希望曾格爾能夠誠實面對自己，「奉勸曾小姐，『船到江心補漏遲，趕緊回頭才是岸』」。

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