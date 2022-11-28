　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曾格爾曖昧傳訊「不然你養我」！人夫認有滾床　親熱對話曝光慘了

記者閔文昱／綜合報導 

「登山女神」曾格爾被爆出約已婚陳姓富商泡湯過夜，氣得岳姓正宮提起「侵害配偶權」並求償200萬。士林地院28日首度開庭，雙方均委由律師出庭，岳女的律師指出，陳男已坦承與曾格爾發生性行為，還收到曾女傳訊「你又不是單身怎麼帶我去？」、「不然你養我」等。曾格爾的律師則反駁，陳男是為了討好妻子才做出不實陳述。

岳女的律師主張，曾格爾在去年曾到正宮家餐敘喝酒，當時就知道陳男與岳女是夫妻，然而曾女卻在今年8月29日主動邀約陳男到三二行館SPA按摩及發生性行為，後來曾女得知陳男要出國，還傳訊「你又不是單身，怎麼帶我出國」、「不然你養我，我不想努力了...好累」等語，事後陳男也已坦承2人有發生性行為，若曾女否認，將傳陳男出庭作證。

▲▼ 。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）

▲「登山女神」曾格爾遭爆介入公關界女強人婚姻，今法院首開庭，雙方皆委由律師出庭。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

曾女律師反駁，陳男只稱自己已離婚，且還在爭取共同扶養小孩，而曾女所說的「不是單身」是指陳男有小孩，所以並非單身。另外，曾女在今年8月29日有返家，沒有留宿在三二行館，也沒有吃早餐、按摩等行程，更未與陳男發生性行為，強調可傳陳男及曾父出庭作證。

對於雙方是否和解，曾女律師表示無和解必要。岳女律師則在事後受訪時透露，根據簡訊內容，曾女與陳男確實是安排8月30日按摩，呼籲曾女誠實面對自己，「船到江心補漏遲，趕緊回頭才是岸」。全案法官諭知2023年2月6日續開庭。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／南韓「長腿男神」曹圭成3分鐘進2球　迦納回敬1球再超前
唐寶寶事件重創！永和炸物店確定「頂讓了」
另一半「有3特質容易偷吃」！　性研究全公開
「NBA最美女記者」宣布！將來台灣看球賽
快訊／士林大停電「一片黑」　台電搶修中
曾格爾傳訊「不然你養我」！人夫認有滾床　親熱對話曝光慘了
快訊／迦納半場兩記頭槌破網2比0　南韓需要孫興慜爆發
中國「紅三代」網紅：白紙革命肯定有境外勢力參與
魔獸穿超帥西裝踏時尚紅毯！　曝必備「一私物」讓台灣更像家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾格爾曖昧傳訊「不然你養我」！人夫認有滾床　親熱對話曝光慘了

向大學生買票！連江縣2候選人家屬遭羈押　1候選人10萬交保

女友無照駕車網狀格迴轉...害騎士撞上受傷　他頂包認罪下場曝

攙扶阿公去投票　孝孫被揪出是通緝犯！送完老人家歸案

倒垃圾沒關門…恐怖前任潛入硬上她！房東讀懂「這動作」秒報警

快訊／逢甲商圈30歲女揚言跳樓！警消急升氣墊...僵持1小時解危

「重裝爆改級」殘障機車闖紅燈...撞斷騎士左腳　一路衝進騎樓

北市女深夜掛三創大樓外牆！警消爭時間舖氣墊...她墜落輕傷

新北男持毒才被警抓　隔周又遇同一警盤查…心虛交出吸食器

女子深夜山區迷路　色大叔假好心竟載到工寮性侵

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

小屁貓「忘情吸吮嘴邊肉」　歐告眼神死：媽咪快救偶

8500萬億級超跑現蹤台中　豪停台體大外！車迷嗨翻

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

曾格爾曖昧傳訊「不然你養我」！人夫認有滾床　親熱對話曝光慘了

向大學生買票！連江縣2候選人家屬遭羈押　1候選人10萬交保

女友無照駕車網狀格迴轉...害騎士撞上受傷　他頂包認罪下場曝

攙扶阿公去投票　孝孫被揪出是通緝犯！送完老人家歸案

倒垃圾沒關門…恐怖前任潛入硬上她！房東讀懂「這動作」秒報警

快訊／逢甲商圈30歲女揚言跳樓！警消急升氣墊...僵持1小時解危

「重裝爆改級」殘障機車闖紅燈...撞斷騎士左腳　一路衝進騎樓

北市女深夜掛三創大樓外牆！警消爭時間舖氣墊...她墜落輕傷

新北男持毒才被警抓　隔周又遇同一警盤查…心虛交出吸食器

女子深夜山區迷路　色大叔假好心竟載到工寮性侵

快訊／南韓「長腿男神」曹圭成3分鐘進2球　迦納回敬1球再超前

Jessica牛仔褲穿到底　靠十幾萬名牌外套轉換知性、甜美風格

唐寶寶事件重創！永和炸物店確定「頂讓了」：忘不掉網友的批評

20歲彩迷跟風買運彩　幸運抱走10萬元！

陽介仁之子陽邯杰救火、鍾少華6支6　東大逆轉北市大

外派工程師赴美遭指掏空人才 台積電：沒這疑慮

吳婉君PO照「跟愛的人一起」！　網狂喊恭喜…她困惑：for what？

《英雄聯盟》前世界冠軍上路退役...韓國記者曝Nuguri決定離開賽場

另一半「有3特質容易偷吃」！男女動機差很大　性研究全公開

快訊／士林大停電「一片黑」1000盞路燈未供電　台電搶修中

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

社會熱門新聞

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

即／高雄男吃早餐「腳筋被砍斷」　兇嫌逃3hrs落網

北市女調酒師過馬路　遭無照少年撞飛慘死

落選議員不滿遭抹黑　衝里長服務處丟雞蛋+拆旗幟

獨／婦人工廠棄狗！黑貴賓狂追500m沒力放棄

快訊／彰化女蹲遊覽車旁綁鞋帶　慘被輾斃

越籍單親媽賣淫　見警哭求：我真的沒辦法

高雄男扮外送員砍人　身上搜出槍彈

倒垃圾沒關門　她遭前任潛入性侵

夫妻古道健行墜白石吊橋　1死1失蹤

女「越過鐵網」跌17m高墜國道　一度創傷性休克

曾格爾傳訊不然你養我！人夫認了有滾床

彰化3歲童遭虐重度昏迷！藤條抽打「全身瘀青」

獨／疑涉賄選...前林口鄉長與10多位里長遭搜索

更多熱門

相關新聞

登山女神vs.公關女強人首開庭！曾格爾否認約炮

登山女神vs.公關女強人首開庭！曾格爾否認約炮

29歲「登山女神」曾格爾遭爆介入公關界女強人婚姻，與陳姓人夫約奢華三二行館泡湯過夜，正宮心痛提告並求償200萬。士林地院（今）28日首開庭，雙方未現身均委由律師出庭。正宮委任律師吳彥鋒庭上表示，陳姓丈夫坦承外遇，且曾女傳訊說「你養我，我不想努力好累...」等字眼，曾的律師則否認指控，並強調可傳曾女男友及曾父出庭作證。

曾格爾爆出手了！美女律師深夜突PO「對不起大家」

曾格爾爆出手了！美女律師深夜突PO「對不起大家」

曾格爾公開道歉了！612字全文未提她

曾格爾公開道歉了！612字全文未提她

曾格爾堅稱沒造假！賈永婕嘆：面對錯誤才是唯一方式

曾格爾堅稱沒造假！賈永婕嘆：面對錯誤才是唯一方式

曾格爾駁造假「願放出證據」　律師破關鍵嗆爆

曾格爾駁造假「願放出證據」　律師破關鍵嗆爆

關鍵字：

曾格爾

讀者迴響

熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

51歲苗可麗閃電公開喜訊！「牽起一雙手邁向新生活」

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

12／1起室外口罩鬆綁！室內「符合6條件」也免戴

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面