曾格爾曖昧傳訊「不然你養我」！人夫認有滾床　親熱對話曝光慘了

記者閔文昱／綜合報導

「登山女神」曾格爾被爆出約已婚陳姓富商泡湯過夜，氣得岳姓正宮提起「侵害配偶權」並求償200萬。士林地院28日首度開庭，雙方均委由律師出庭，岳女的律師指出，陳男已坦承與曾格爾發生性行為，還收到曾女傳訊「你又不是單身怎麼帶我去？」、「不然你養我」等。曾格爾的律師則反駁，陳男是為了討好妻子才做出不實陳述。

岳女的律師主張，曾格爾在去年曾到正宮家餐敘喝酒，當時就知道陳男與岳女是夫妻，然而曾女卻在今年8月29日主動邀約陳男到三二行館SPA按摩及發生性行為，後來曾女得知陳男要出國，還傳訊「你又不是單身，怎麼帶我出國」、「不然你養我，我不想努力了...好累」等語，事後陳男也已坦承2人有發生性行為，若曾女否認，將傳陳男出庭作證。

▲「登山女神」曾格爾遭爆介入公關界女強人婚姻，今法院首開庭，雙方皆委由律師出庭。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

曾女律師反駁，陳男只稱自己已離婚，且還在爭取共同扶養小孩，而曾女所說的「不是單身」是指陳男有小孩，所以並非單身。另外，曾女在今年8月29日有返家，沒有留宿在三二行館，也沒有吃早餐、按摩等行程，更未與陳男發生性行為，強調可傳陳男及曾父出庭作證。

對於雙方是否和解，曾女律師表示無和解必要。岳女律師則在事後受訪時透露，根據簡訊內容，曾女與陳男確實是安排8月30日按摩，呼籲曾女誠實面對自己，「船到江心補漏遲，趕緊回頭才是岸」。全案法官諭知2023年2月6日續開庭。

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