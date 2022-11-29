站上場就要奮力迎戰！打擊王－陳傑憲不斷挑戰自我、更期望與球隊共享精彩

▲統一獅明星球員陳傑憲完成生涯百盜紀錄，與球隊共享精彩。（圖／席夢思提供，下同）

記者張惠媛／高雄報導

曾說自己不太擅長盜壘，是因為教練的鼓勵，讓他勇敢邁開腳步，統一獅明星球員陳傑憲的心裡清楚，不能為了達成自己的目標而想跑就跑，「等教練下達戰術、能跑的時候再跑，對球隊意義才會重大。」陳傑憲嚴以律己、重視團隊成就和不服輸的性格，讓他甫加入職棒就有優異的打擊表現。今年8月，陳傑憲在主場完成生涯百盜紀錄，也是中職聯盟史上第26位達成百盜紀錄的球員。在球迷的歡呼聲中，「四爺」陳傑憲甩開低潮，再次寫下了人生中的精彩時刻，他笑著說：「沒辦法成為中職百盜第一人，但要成為最幽默最特別的那個。」

▲每一次精彩表現的背後，都是不服輸的堅持和球迷們的鼓勵給了他動力。

不斷挑戰自我，在不同位置上都能堅持創造精彩

精彩的背後，在職棒這條路上遇過不少挫折，「好不容易進到舞台上，一定會想要力求表現，但自己在內野守備上也遭遇過挫折，因為覺得自己守不好，所以心裡有點逃避，只是逃避最後還是要面對。」陳傑憲對此總心有不甘，笑著調侃自己被網友取了「四爺營造」的暱稱，一次一次的失敗堆疊，後來被調到外野，在別的位置好好發揮，在團隊貢獻上效果會更好。

陳傑憲感性地說：「我在想，這是算逃避嗎？我想如果我可以繼續在守備的游擊位置，而且把這件事做好，這樣應該價值應該更高。自己心裡有點小不甘心，如果再有機會可以選擇的話，我應該會繼續留在失敗的位置，把失敗的地方做好，打職棒就是要展現自己的價值，我是希望自己的生涯中有讓人印象深刻的事情，即使你退休了，大家還會記得你。」

直言棒球的攻擊是高失敗的運動，但守備不容失敗，陳傑憲也以更嚴謹的心態，用自己的努力和堅持，告別球迷對他的既定印象，不斷朝「金手套」的目標邁進，這樣的堅持也讓陳傑憲摘下甜美的果實。中職日前公布最佳十人獎項，陳傑憲不負眾望蟬連三年榮耀，此外，他更於本次同時拿下「金手套」獎項肯定：「今年除了最佳十人，我最開心的是能夠獲得金手套的肯定，過去的棒球路上跌倒最深的是『守備』，雖然我不是從跌倒的地方站起來，但棒球有九個位置，很慶幸自己能夠在其他地方證明自己的價值！」

陳傑憲更說道：「要感謝的人太多了，感謝太太對我的包容與付出、感謝教練團的協助與信任、感謝在我後面支持我的統一獅球團以及躍樂經紀團隊，當然也謝謝球迷對我的期待以及鞭策，未來我會更努力，也希望給基層的小朋友一個故事，跌倒不一定失敗，用盡各種方式一定能夠爬起來！」

光芒不聚焦在自己身上，與球隊共享精彩

除了對自我要求高，也把團隊的成就放在心中第一位，而球員的表現與職棒環境息息相關。統一獅球迷中有一句話－「傑憲好球隊就好」，表現亮眼、經常成為凝聚球隊向心力角色的陳傑憲說，自己其實不這麼認為：「我也是看著厲害的學長們一點一滴學習，面對學弟們容易緊張的心理，我會跟他們分享自己的經驗，其實應該是大家表現好，球隊就會一起更好。」不把光芒聚焦在自己身上，而是希望自己有更好的表現、以身作則。

▲身為職棒選手，訓練與休息的平衡相當重要。

最年輕的理事長！陳傑憲期望提升中職環境、活絡交易市場

今年甫接任臺北市職業棒球員職業工會理事長，也是中職目前最年輕的理事長，陳傑憲指出，現在的球隊數量變成6隊，交易市場更加活絡，「以往有很多實力好的球員只能在板凳上，可以讓球員增加舞台、增加展現能力的機會是好事，因為各隊欠缺的人才都不一樣，我擔任理事長之後，對於中職的環境提升跟提高交易活絡程度比較重視，不是單一個球隊好就好，希望整體、包含球場硬體設備一起提升，也讓球迷進場看球成為一種享受。」

棒球曾是台灣的「國球」，近年棒球熱潮再起，全民瘋職棒、球場人潮滿滿，陳傑憲期許每一位職棒球員都能不斷提升自己的實力，他也認為，每位球員要被安排在最適當的位置，才能讓他們發揮所長、呈現出精彩絕倫的表現，「如果每位球員在場上都表現好，比賽就會精彩，值得讓球迷為你進場！」他更強調：「這幾年中職環境提升很多，無論是薪資、硬體設備、資源等都越來越好，願意進場看球的人也變多了。」曾效力業餘成棒台電隊，要投入職棒之前，陳傑憲也猶豫了一段時間，看著現在職棒環境改變，以棒球作為事業也成為他不後悔的決定。

這種支持球員展現自我價值的理念，如同Simmons席夢思先生一百五十多年前提出的品牌願景「讓更多人有能力買一個好眠」，Simmons席夢思致力追求讓更多人有良好的睡眠之後，支持更多想追求人生中精彩的人一臂之力。

▲陳傑憲在球季時一週一只有一天休息時間，特別喜歡待在家裡跟床培養感情。

重視訓練、休息的平衡，對床的選擇特別挑剔

身為職棒球員，球迷的關注跟支持是他最強大的動力，正因如此，陳傑憲審視自己的表現從不客氣，只要表現不佳，回到家裡就會需要時間沉澱，剛開始也因此跟太太綺綺有過爭執，結婚快2年、兩人慢慢磨合，也更熟悉彼此，「我太太現在會先看我的出賽成績，然後決定我回到家之後要不要馬上跟我說話。」陳傑憲笑道，太太綺綺對他的支持跟鼓勵，他都放在心裡，而近期才剛宣布太太懷孕的開心消息，陳傑憲說自己在不用比賽的時候都會盡可能空出時間陪家人吃飯、陪太太逛街（雖然他本身很討厭逛街），而訓練與休息的平衡、優良的睡眠品質更是在球場上有好表現的關鍵。

相當在乎睡眠品質的陳傑憲幽默表示：「球季中一週只有一天的休息時間，我就會想待在家裡好好跟我的床培養感情。」也因為本身患有脊椎滑脫症，陳傑憲對床的選擇特別挑剔，「睡得好，在球場上的表現才會好。」如同席夢思床墊的獨立筒袋裝彈簧，能為人體提供完美支撐，也支持著生活中的每一個精彩時刻，對陳傑憲而言，在大量的訓練和龐大的比賽壓力之下，回到家、進到臥室裡，「床」就是默默陪伴、迎接幸福的重要存在，為精彩的今天畫下句點、也為明日開啟另一次精彩的起點。

▲陳傑憲持續在職棒這條路上挑戰自我，也將迎來更多精彩時刻。

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