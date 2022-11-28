　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃暐瀚「點將」藍營立委補選　曝徐巧芯不能參選原因

▲▼徐巧芯、王鴻薇。（合成圖／ETtoday資料照）

▲針對台北市第三選區立委補選人選，國民黨籍的徐巧芯、王鴻薇呼聲極高。（合成圖／ETtoday資料照）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市長當選人蔣萬安日前請辭立委，中選會公告台北市第三選區（中山、北松山）2023年1月8日進行立委補選，並於今（28）日至12月2日開放登記參選，各政黨皆磨刀霍霍推派人選爭搶席次。對此，資深媒體人黃暐瀚28日也在臉書分析民進黨及國民黨怎麼「點將」。

黃暐瀚表示，立委補選登記時間只有五天，各黨都很頭疼。他指出，民進黨浮上檯面的是吳怡農跟阮昭雄，吳怡農就是上次跟蔣萬安選這區的立委，2020年他輸給蔣萬安1萬3千多票，選票幾乎破十萬，不能小看，這次民進黨若提吳怡農，在「不捨惜敗」與「綠營大敗之後的團結」兩項因素下，「吳怡農我個人覺得，其實挺強的。」

黃暐瀚提到，藍營這邊，他直接公開點名，可能的候選人有五個：王鴻薇、王浩、鄭麗文、楊永明、羅淑蕾，各自有所長、有所短。而針對幾個網路盛傳的謬誤，他一併說明，第一，「鄭麗文去選的話，謝龍介就能補進不分區了？」他表示，鄭麗文去選的話，一來不用立刻辭不分區，就算最後當選，國民黨遞補進立院的，也將是車宜靜，因為存在女性必須超過1/2的規定，所以不會是謝龍介，「更何況，吳敦義還排在謝龍介前頭。」

此外，黃暐瀚指出，呼聲極高的徐巧芯與王鴻薇，其中徐巧芯不能參選，因為該立委選區是「中山、北松山」，王鴻薇跟徐巧芯，雖都是「松山信義」的議員，但徐巧芯戶籍在「南松山」，不符合選罷法規定，王鴻薇在「北松山」，所以王鴻薇可參選，徐巧芯不合資格。而王鴻薇今日受訪回應，目前沒有角逐意願。他表示，由於截止期限迫在眉睫，藍營沒有太多選擇，所以「最後黨中央決定是誰，就是誰了。」

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
王世堅開「逼宮」第一槍！　嗆蘇貞昌：真想賴，誰也趕不走
快訊／最高票連任！　黃捷宣布加入民進黨黨團運作
快訊／洋裝女掉到國道3號！　駕駛嚇到緊急煞車
呂秀蓮揭民進黨敗選4原因　黨紀崩壞、執政傲慢又失能
3歲童遭虐重度昏迷！　全身沒有一處完整皮膚
獨／北大、清華為何白紙革命？　學生親曝原因
51歲苗可麗閃電公開喜訊！　秀大鑽戒「牽起一雙手」
快訊／言明澔突報喜「結婚還當了二寶爸」　粉絲驚：進度好快

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫選2024也不跳船　徐巧芯籲國民黨冷靜：別為版面釀全局皆輸

九合一「綠地變藍天」北京或釋善意　學者揭還有2大事：趕快佈局

蘇清泉遞狀「質疑計票瑕疵」！周春米：勿踐踏選務人員公正

王世堅開「逼宮」第一槍！　嗆蘇貞昌：真想賴，誰也趕不走

快訊／最高票連任高雄市議員！　黃捷宣布加入民進黨黨團運作

蔣萬安未答「市政難題」　北市副市長酸：不是每個人一下子可進入狀況

呂秀蓮揭民進黨敗選4原因　黨紀崩壞、執政傲慢又失能

登記補選人在國外「也不想遷戶籍」　徐巧芯推王鴻薇：她有機會

黃暐瀚「點將」藍營立委補選　曝徐巧芯不能參選原因

高嘉瑜嗆「只能在同溫層取暖」　王浩宇反擊：大輸好像不關你的事

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

瑤瑤「分手5年男友」淚揭導火線！　愛犬被帶走...她崩潰：我愛死牠了

朱立倫選2024也不跳船　徐巧芯籲國民黨冷靜：別為版面釀全局皆輸

九合一「綠地變藍天」北京或釋善意　學者揭還有2大事：趕快佈局

蘇清泉遞狀「質疑計票瑕疵」！周春米：勿踐踏選務人員公正

王世堅開「逼宮」第一槍！　嗆蘇貞昌：真想賴，誰也趕不走

快訊／最高票連任高雄市議員！　黃捷宣布加入民進黨黨團運作

蔣萬安未答「市政難題」　北市副市長酸：不是每個人一下子可進入狀況

呂秀蓮揭民進黨敗選4原因　黨紀崩壞、執政傲慢又失能

登記補選人在國外「也不想遷戶籍」　徐巧芯推王鴻薇：她有機會

黃暐瀚「點將」藍營立委補選　曝徐巧芯不能參選原因

高嘉瑜嗆「只能在同溫層取暖」　王浩宇反擊：大輸好像不關你的事

朱立倫選2024也不跳船　徐巧芯籲國民黨冷靜：別為版面釀全局皆輸

九合一「綠地變藍天」北京或釋善意　學者揭還有2大事：趕快佈局

蘇清泉遞狀「質疑計票瑕疵」！周春米：勿踐踏選務人員公正

獨／台灣大道驚見「螃蟹車」！BMW橫著走原因曝　專家說母湯

王世堅開「逼宮」第一槍！　嗆蘇貞昌：真想賴，誰也趕不走

「台灣最美飯店」名單公佈！理想大地、淡水福容5連霸　優惠12／5開跑

摩斯咖啡買10送10！早餐新品、培根奶油濃湯上市　還有三麗鷗福袋

C羅告別歐洲？沙烏地豪門球隊「出70億台幣天價」　讓他踢到40歲

全家攜手鼎泰豐推新品搶攻小吃經濟　聯名鮮食年創逾3億元業績

快訊／最高票連任高雄市議員！　黃捷宣布加入民進黨黨團運作

新疆大火燒出反封控潮 陸逾10大學舉白紙抗議

政治熱門新聞

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

地方喊「高虹安選上就罷免」

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

即／苗栗公館福基村長選舉同票　抽籤決定葉步謀當選

年輕人不投民進黨　梁文傑曝敗選2原因

基隆人哪裡領Gogoro？謝國樑回應了

「罷免高虹安，不用麻煩了」　王浩宇曝原因

更多熱門

相關新聞

「屏東縣選務有瑕疵是事實」　國民黨要中選會立即啟動驗票

「屏東縣選務有瑕疵是事實」　國民黨要中選會立即啟動驗票

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以20萬6460票敗給民進黨對手周春米的21萬7537票，但蘇指出開票有爭議，聲請驗票尋求翻盤，不過中選會表示當晚開票、計票全程無異狀，且精準正確。但國民黨28日下午表示，選務有瑕疵是事實，中選會不應該推卸責任、含糊帶過，應秉持選務中立、公正的原則，立即保全證據、啟動驗票，澄清各界質疑。

醫點出「藍綠白3黨」最大問題！

醫點出「藍綠白3黨」最大問題！

前立委點名「藍營2024最強組合」　支持者怒洗版：別害人

前立委點名「藍營2024最強組合」　支持者怒洗版：別害人

藍營2024致勝關鍵　搞好與中關係

藍營2024致勝關鍵　搞好與中關係

徐巧芯連哭2分鐘！「選後為1事」頻拭淚

徐巧芯連哭2分鐘！「選後為1事」頻拭淚

關鍵字：

黃暐瀚立委補選徐巧芯國民黨王鴻薇

讀者迴響

熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

12／1起室外口罩鬆綁！室內「符合6條件」也免戴

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

51歲苗可麗閃電公開喜訊！「牽起一雙手邁向新生活」

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面