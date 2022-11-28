黃暐瀚「點將」藍營立委補選　曝徐巧芯不能參選原因

▲針對台北市第三選區立委補選人選，國民黨籍的徐巧芯、王鴻薇呼聲極高。（合成圖／ETtoday資料照）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市長當選人蔣萬安日前請辭立委，中選會公告台北市第三選區（中山、北松山）2023年1月8日進行立委補選，並於今（28）日至12月2日開放登記參選，各政黨皆磨刀霍霍推派人選爭搶席次。對此，資深媒體人黃暐瀚28日也在臉書分析民進黨及國民黨怎麼「點將」。

黃暐瀚表示，立委補選登記時間只有五天，各黨都很頭疼。他指出，民進黨浮上檯面的是吳怡農跟阮昭雄，吳怡農就是上次跟蔣萬安選這區的立委，2020年他輸給蔣萬安1萬3千多票，選票幾乎破十萬，不能小看，這次民進黨若提吳怡農，在「不捨惜敗」與「綠營大敗之後的團結」兩項因素下，「吳怡農我個人覺得，其實挺強的。」

黃暐瀚提到，藍營這邊，他直接公開點名，可能的候選人有五個：王鴻薇、王浩、鄭麗文、楊永明、羅淑蕾，各自有所長、有所短。而針對幾個網路盛傳的謬誤，他一併說明，第一，「鄭麗文去選的話，謝龍介就能補進不分區了？」他表示，鄭麗文去選的話，一來不用立刻辭不分區，就算最後當選，國民黨遞補進立院的，也將是車宜靜，因為存在女性必須超過1/2的規定，所以不會是謝龍介，「更何況，吳敦義還排在謝龍介前頭。」

此外，黃暐瀚指出，呼聲極高的徐巧芯與王鴻薇，其中徐巧芯不能參選，因為該立委選區是「中山、北松山」，王鴻薇跟徐巧芯，雖都是「松山信義」的議員，但徐巧芯戶籍在「南松山」，不符合選罷法規定，王鴻薇在「北松山」，所以王鴻薇可參選，徐巧芯不合資格。而王鴻薇今日受訪回應，目前沒有角逐意願。他表示，由於截止期限迫在眉睫，藍營沒有太多選擇，所以「最後黨中央決定是誰，就是誰了。」