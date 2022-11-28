延續謝龍介愛台南的力量！　蔡宗豪掃街謝票感謝鄉親支持

▲台南市議員第8選區議員當選人蔡宗豪，28日由前中西區北區市議員洪玉鳳陪同掃街謝票，27日蔡宗豪也陪同市長參選人謝龍介謝票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰落幕，台南市議員第8選區蔡宗豪以14920票在該區排名第三高票當選，28日由前中西區北區市議員洪玉鳳陪同掃街謝票，27日蔡宗豪也陪同市長參選人謝龍介謝票，蔡宗豪表示，未來將延續謝龍介愛台南的力量，繼續為台南鄉親服務。

蔡宗豪28日由前中西區北區市議員洪玉鳳陪同，從中西區府前路的競選總部出發，上午前往中西區、下午前往北區掃街謝票，蔡宗豪站在謝票車上一一向鄉親揮手致意，沿街路人、騎士、商家熱情揮手回應，蔡宗豪表示，感謝鄉親賦予重任，願意給年輕人機會，未來將會加倍努力，在議會打拼問政，為台南爭取更多的福利與建設，來回報鄉親的支持。

蔡宗豪說，這一年來很感謝一路提攜栽培他的前輩，包括謝龍介提拔他為競選發言人，恩師羅智強及戰鬥藍趙少康多次南下助選，前中西區北區市議員洪玉鳳及台南市議員團隊、區里長、各界及後援會力挺，以及宗豪團隊及家人朋友的強力後盾，讓他在短時間內快速成長進步，未來將會保持謙卑的態度，持續向前輩請益學習。

蔡宗豪27日也陪同市長參選人謝龍介謝票，蔡宗豪指出，謝龍介這次提出許多好政見，尤其「老人健保免費」有10位民進黨議員候選人皆列為政見，「好的政見不分黨派」未來他將連結更多議員的力量，爭取實踐謝龍介福國利民的政見，延續謝龍介阿伯疼惜台南、愛台南的力量。