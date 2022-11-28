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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯哭了！高票連任「為1事」淚崩2分鐘　支持者鼻酸：太心疼

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選落幕，藍營女戰神徐巧芯成功連任台北第三選區（松山、信義區）市議員，且是該選區最高票，讓她日前開心喊「巧芯巧芯得第一」。不過，稍早她在「不演了新聞台」的直播中，與代表國民黨參選台南市長的謝龍介通電話，結果才說沒兩句話，就忍不住淚崩，引發討論。

稍早徐巧芯上「不演了新聞台」的直播「誰來早餐」，結果播到一半，主持人朱凱翔便突然拿起手機，與謝龍介通話，接著還把手機拿給徐巧芯並開擴音。

徐巧芯才說「龍介兄嗎？我是巧芯」便不禁哽咽、開始拭淚。她一邊哭一邊說，「謝謝你，我覺得你的努力讓我們看到...跟你講話就會...我覺得你的努力讓我們覺得很有希望，然後覺得我們還有很多不夠好的地方，如果國民黨可以更強的話，你就可以選上了，我覺得是我們沒有幫你加到那麼多分」。謝龍介則安慰，「沒有啦，你們都幫了很多忙」。

接著徐巧芯又說，「我覺得你們在南部的努力，讓我覺得國民黨真的可以，選民不是說非得投民進黨不可，沒有什麼基本盤、沒有辦法撼動這件事情，只要你夠努力就能夠做到，然後你也不用去移動你的立場，然後假裝你要跟他們是一樣的，你可以講你想說的話，做你想做的事情，去爭取他們認同」。由於徐巧芯不斷落淚，因此朱凱翔這時也請人幫忙拿衛生紙。

徐巧芯也說，謝龍介和其他人不一樣，所以才會讓她那麼感動。謝龍介在電話那頭表示，「如果黨有更多管道幫南部講話，那就會感動更多鄉親啊」。後來朱凱翔拿走電話，並把話題告個段落，這時哭了2分半鐘的徐巧芯才慢慢平復情緒。

徐巧芯頻頻拭淚的影片曝光後，也引發不少支持者討論，「加油巧芯！正派又有能力、執行力」、「中間談到龍介仙那段真情流露，相似的人才會惺惺相惜」、「國民黨再多幾個龍介跟巧芯這種黨員，就是一個充滿希望的黨」、「我也哭了！太心疼龍介仙了」、「感人，英雄惜英雄」、「聽她哭，我也跟著哭了，台南支持者都不捨龍介仙的辛苦換來落選」。

粉專「不演了新聞台」貼出該直播並表示，「徐巧芯給我在那邊哭，害我也有點鼻酸」，但令人不爽的是，「她要去爽了！」徐巧芯後來也在貼文底下回應，「哈哈哈哈哈哈哈」。

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