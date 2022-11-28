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台南學甲槍案「連開88槍」真相　郭信良致歉並要求警方限期破案

▲針對台南學甲8８槍槍擊案，台南市議會議長郭信良召開記者會，邀請方仰寧局長列席說明，郭信良除向市民致歉外，並請警方盡快破案，讓市民知道真相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲針對台南學甲8８槍槍擊案，台南市議會議長郭信良召開記者會，邀請方仰寧局長列席說明，郭信良除向市民致歉外，並請警方盡快破案，讓市民知道真相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區11月10日凌晨發生一間公司及議員候選人競選總部被連開計88槍案件，震驚社會，至今台南市警局仍在偵辦中，28日上午，台南市議會議長郭信良召開記者會，邀請方仰寧局長列席說明，郭信良除向市民致歉外，並請警方盡快破案，讓市民知道真相。

郭信良議長首先向市民鄉親致歉，郭信良說明，由於該槍擊案發生在九合一選舉投票前，時機敏感，為了不淪為選戰話題，同時避免影響選舉結果及吃緊的警力調度，台南市議會未能緊追偵查進度，再度向市民致歉。郭議長強調，不希望本案成為有心人操作的工具，所以在選前保持尊重，讓警方有偵辦的時間。

郭信良議長指出，市警局在10日案發當天就說已鎖定特定對象，但至今第19天了，案情似乎看不到進展，如今選舉相關勤務已經結束，就該回歸到對台南治安的檢討，請市警局限期破案，並且要把真相說明清楚，不要再有政治口水，讓台南恢復成一個安全、安心、安定的城市。

▲針對台南學甲8８槍槍擊案，台南市議會議長郭信良召開記者會，邀請方仰寧局長列席說明，郭信良除向市民致歉外，並請警方盡快破案，讓市民知道真相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方仰寧局長表示，基於偵查不公開原則，無法定期說明進度，很感謝各界諒解警方為難之處；其實每天1110專案小組都在積極偵辦，而且是逐步收案中，請再給市警局一些時間，一定會偵破這個案子，給社會一個交代。

台南市警局指出，有關本局學甲分局轄區發生之槍擊案，案發後立即成立專案小組並每日召開專案會議積極偵辦，內政部長徐國勇親自南下學甲分局關懷鼓勵專案小組，警政署長黃明昭亦多次南下台南市警局，調度刑事警察局警力指導支援案件偵辦，與市警局長方仰寧保持聯繫，掌握案件偵辦進度，在專案小組連日來抽絲剝繭、不眠不休全力調查下，目前確已鎖定特定對象全力追緝中。

▲針對台南學甲8８槍槍擊案，台南市議會議長郭信良召開記者會，邀請方仰寧局長列席說明，郭信良除向市民致歉外，並請警方盡快破案，讓市民知道真相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲於案發時，立即指示警察局要全力偵辦，除肯定警察於選舉期間，忙於選舉各項維安工作非常辛勞，亦表示政治人物不應干預檢警辦案，更不應做政治操作，期勉警察局本於專業，勿枉勿縱，儘速緝捕開槍嫌犯釐清案情。

關於外界對案情的諸多傳言，台南市警局均列為偵辦參考，惟偵辦刑案講求證據，證據到那裡就辦到哪裡，本案已由台南地檢署檢察官指揮偵辦，基於偵查不公開原則，暫時未能對外詳細說明辦案進度，還請各界見諒。

市警局長方仰寧強調，專案小組一定會努力偵辦本案，請各界人士體諒警察辛勞，警察辦案講求證據，依證據追究不法責任，絕對沒有任何政治立場考量，面對各界批評指教警察局虛心接受並請大家多予警察支持鼓勵。

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