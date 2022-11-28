高速旋轉甩出！遊樂設施玩一半「重摔墜地」　她當場頭部爆血

▲ 英國威爾斯一座冬季樂園發生遊樂設施意外。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國民眾享受濃濃聖誕氣氛之際，威爾斯一座冬季樂園發生恐怖意外，二名女遊客乘坐高速旋轉的遊樂設施到一半竟被甩落，伴隨「砰」的一聲巨響後重摔地面，當場爆血送醫，驚悚畫面令許多目睹的遊客心有餘悸。

根據《每日郵報》，威爾斯首都卡地夫（Cardiff）11月中至明年1月初舉行大型聖誕活動「冬季仙境」（Winter Wonderland），除了溜冰場、市集以外也設有摩天輪等設施，26日卻有2名遊客從名為「溜冰者」（Ice Skater）的遊樂設施上被甩落。

案發於26日下午約5時15分，許多目擊者都看見有人在「碰」的一聲後從遊樂設施上墜落。一名13歲少女還目睹一名女子被卡在設施和欄杆之間，工作人員嘗試數分鐘才成功讓運轉速度降下來。

遊客威勒（Seren McCallum-Weller）提到，他當時和親戚一起搭乘「溜冰者」，玩得正開心時就聽見巨響，「我不知道那是什麼聲音。我們回頭看時設施還在運轉，然後地上有一名女子」，接著又看到一名女子被困在設施和欄杆之間，似乎還有第三名女子被甩出，而當時這項設施還載有不到12歲的孩童。

威勒說明，這項設施每一節約有4個座位，移動和旋轉都非常快速，意外發生後約過1至2分鐘才停下，其中一名女子頭部受傷流血，腳踝恐怕也有傷勢，另一人看似昏了過去，他離開現場時還聽見哭泣聲。

根據當地救護車服務發言人，這起事件中二名傷患送往附近醫院治療。「冬季仙境」發言人也證實26日的意外，強調安全是首要任務，樂園27日照常開放，但發生意外的「溜冰者」設施將暫停運作，等待調查。

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